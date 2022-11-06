РФ концентрує сили для нових масованих ударів - Зеленський

256-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 6 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 6 листопада (час київський).

++22.30++

Росія концентрує свої сили для можливого повторення масованих ударів по інфраструктурі, сказав у відеозверненні в неділю Володимир Зеленський. "Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиті. Але, на жаль, є і влучення. Ми також розуміємо, що держава-терорист концентрує сили та засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Зокрема й для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємось відповідати", - сказав президент.

"Але також, будь ласка, зауважте: все частіше є повідомлення, що у Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій "Калібрів". Це дуже вагомий результат, забезпечений нашими захисниками", - зауважив Зеленський.

++22.20++

У понеділок, 6 листопада, в Україні запровадять відключення електроенергії у Києві та семи областях - Київській, Чернігівський, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській. У цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. "В цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30%", - повідомили в "Укренерго".

++22.05++

Через російські обстріли пошкоджена залізнична інфраструктура між Сумами та Конотопом, через що було змінено розклад і маршрути деяких поїздів, повідомив в Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Потяги, які прямують через Конотоп до Сум зупинятимуться на станції Ворожба, ті що їдуть через Суми в Конотоп - до Білопілля.

Для пасажирів поїзду "Київ-Суми", який застряг в дорозі, організували евакуацію, для пасажирів, які мають квитки на потяг "Суми-Київ" на ранок 7 листопада, організують автобус з Сум до Ворожби, де вони пересядуть на потяг.

++21.48+

В Україні без світла у неділю залишаються понад 4,5 мільйона споживачів, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Найбільше - у Києві та Київській області, відключення електрики тривають ще в п'яти областях, поінформував президент.

++21.26++

Україна вперше очолила комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, повідомив в Telegram міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Ця комісія відповідає за виконання конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики та здійснює контроль за промисловою та науково-дослідною діяльністю у межах визначених конвенцією районів. Головою комісії став український дипломат Віталій Цимбалюк.

"Для нас це можливість відстоювати наукові та рибогосподарські інтереси в Антарктиці. Окрім того, для екологічних, океанологічних та біологічних досліджень у морських водах Антарктики планують залучити наше науково-дослідне судно "Ноосфера", - зазначив міністр.

Він додав, що Україна продовжує рибний промисел у Південному океані і "Антарктика залишається для нас важливим рибопромисловим регіоном". "В умовах повномасштабного вторгнення РФ на територію України промисел в Антарктиці є єдиною можливістю забезпечити українців власною продукцією", - наголосив Шкарлет.

++20.50++

Ситуація із забезпеченням електроенергією киян залишається важкою, написав в Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. "Мабуть, кожен киянин відчуває це зараз на собі. Але, що головне, тимчасові відключення допомагають енергетикам стабілізовувати енергосистему. Не допустити масового відключення. Головне, що тимчасові відключення, які тривають зараз, - контрольовані", - зазначив він.

++20.12++

Російські окупанти масово знищують приватні катери на узбережжях Дніпра на Херсонщині, інформує генеральний штаб ЗСУ. "Двигуни та інше майно з плавзасобів присвоюють окупанти. Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила до дельти річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку "Нижньодніпровський", - йдеться у повідомленні на Facebook. Український генштаб не пояснив можливі мотиви таких дій Москви. Також тривають заходи насильницької евакуації населення, зокрема з міста Берислав. "У населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливу руйнацію Силами оборони України дамби Каховської ГЕС", - розповіли в генштабі.



++19.30++

Влада Сербії може викупити у російської "Газпром нафти" контрольний пакет акцій компанії "Нафтова індустрія Сербії" (NIS) на тлі побоювань нових санкцій Євросоюзу щодо Росії. Про це сербський президент Александар Вучич розповів в інтерв'ю газеті Financial Times, опублікованому в неділю, 6 листопада. "Якби щодо підприємств, які належать Росії, було запроваджено нові санкції, це стало б для нас величезною проблемою", - пояснив він. "Ми маємо забезпечити достатню кількість нафти і газу для нашого народу", додав глава сербської держави.

Придбання контрольного пакета акцій у російської компанії розглядають, зокрема, сербський уряд, а також угорська нафтогазова компанія MOL, заявили виданню троє співрозмовників, обізнаних із ситуацією. За словами Вучича, Белград готує низку інших проєктів із диверсифікації джерел енергії, включно з тіснішою співпрацею з Угорщиною, щоб зменшити залежність Сербії від Росії.

++19.01++

Одна жінка загинула і ще одна - отримала поранення через обстріли росіянами Ворожбянської громади Сумської області, повідомив в Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Протягом неділі російські війська випустили по цій громаді 72 снаряди: спочатку з ствольної артилерії, а пізніше - з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Пошкодження отримали три приватні будинки, один з них майже зруйнований, а також три квартири в багатоповерховому будинку. Також пошкоджені електромережі та газові труби.

++18.20++

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонує найближчого тижня фінансовий пакет допомоги Україні від ЄС обсягом до 1,5 мільярда євро щомісяця, що загалом дорівнюватиме 18 мільярдам євро. Про це вона повідомила за підсумками розмови із президентом Володимиром Зеленським.

++17.33++

"ПВК Вагнера" має намір створити в Курській і Бєлгородській областях РФ так звані центри підготовки та управління "народним ополченням". Це випливає з відповіді на запит російського агентства "Накануне" пресслужби компанії "Конкорд" бізнесмена Євгена Пригожина, який є також засновником цієї приватної військової компанії.

"Так, дійсно, ми створюємо центри підготовки "ополченців". На мій погляд, ополчення має складатися з першої лінії, яка повністю лежить на жителях цієї області", - цитує Пригожина пресслужба. За словами підприємця, якого багато хто вважає наближеним президента РФ Володимира Путіна, фінансування центрів підготовки "ополченців" він забезпечить самостійно.

Читайте також: Російська ПВК Вагнера примусово набирає в'язнів на війну в Україні

++17.30++

Президент Володимир Зеленський у розмові з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) обговорив макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік, а також протидію Ірану, який підтримує російську агресію проти України. Про це Зеленський поінформував у Twitter.

У свою чергу Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія незабаром запропонує пакет фінансової підтримки для України у 2023 році. "ЄС буде на боці України стільки, скільки буде потрібно", - написала вона у Twitter.

++16.51++

Художній керівник Центру сучасного мистецтва і медіа в Карлсруе (ZKM) Петер Вайбель (Peter Weibel) розкритикував постачання Німеччиною озброєнь Україні. Слід говорити про "порятунок людських життів за будь-яку ціну", заявив уродженець Одеси агентству epd: "Я волів би втратити шматок землі, ніж людей". Водночас Вайбель висловив здивування недостатньою кількістю демонстрацій за мир в Україні. Європі слід змусити Україну піти на переговори з Росією, вважає Вайбель.

++16.20++

У Києві наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію та евакуацію населення, уточнив директор департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук після розповсюдження у ЗМІ його інтерв'ю New York Times про ситуацію у столиці.

"Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію", - цитує Ткачука пресслужба Київської міської державної адміністрації. Він наголосив, що міська влада робить усе, щоб мінімізувати для жителів наслідки постійних атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, у кожному районі Києва підготують у середньому по сто пунктів обігріву, які працюватимуть у разі надзвичайних ситуацій узимку. "Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати й бути готовими вже зараз", - повідомив Ткачук.

++15.51++

Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом неділі нанесли 90 ударів по позиціях, логістичних об'єктах, місцях дислокації та техніці російських військ в південних регіонах України, повідомило в Facebook оперативне командування "Південь" ЗСУ. Згідно з даними України, в Скадовському районі Херсонщини знищено російський склад з боєприпасами, інші втрати та пошкодження дорозвідуються.

++15.31++

Херсон та декілька районів області залишилися без електро- та водопостачання, повідомляє російська агенція ТАСС з посиланням на представників окупаційної влади. Повідомляється, що електроенергія відсутня у понад десяти окупованих росіянами населених пунктах Херсонської області. За інформацією російських ЗМІ, проблеми виникли через пошкодження лінії електропередачі "Берислав-Каховка". Три залізобетонні опори високовольтних ліній електропередачі постраждали нібито через дії "українських диверсійно-розвідувальних груп, стверджує ТАСС.

Раніше в неділю представники окупаційної адміністрації Херсонської області заявили про пошкодження шлюзу Каховської гідроелектростанції (ГЕС) внаслідок обстрілів, завданих нібито українськими військовими. Українська сторона наразі не коментувала цю інформацію.

++15.18++

20 відсотків природоохоронних територій України і три мільйона гектарів лісів постраждали від розв'язаної Росією війни, повідомило у неділю в Facebook українське представництво Всесвітнього фонду дикої природи (WWF-Україна). Зокрема у зоні ризику опинилися 2,9 мільйона гектарів Смарагдової мережі - територій особливого природоохоронного значення, важливих для збереження біорізноманіття, йдеться у повідомленні.

Крім того, під загрозою знищення перебуває майже 600 тисяч гектарів 16-ти Рамсарських об'єктів - водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів. Зокрема у небезпеці перебуває водно-болотне угіддя "Архіпелаг Великі і Малі Кучугури" у Запорізькій області, яке вже деокуповане, але знаходиться біля лінії фронту.

Досі залишаються окупованими території восьми заповідників та десяти національних природних парків.

++14:40++

Збитки, завдані довкіллю України через війну РФ, перевищили 1,35 трильйона гривень, повідомляє пресслужба Рахункової палати України. Водночас, як стверджують екологи, ця сума не відображає реальної картини, зауважують в пресслужбі. Там зазначають, що кількість викидів небезпечних речовин в повітря, спричинених війною, вже перевищила 67 мільйонів тонн. "Для порівняння: у 2021 та 2020 роках вони складали лише 2,2 мільйона тон на рік", - зауважили в Рахунковій палаті. Крім того, в Україні вже постраждало три мільйони га лісів - майже третина лісового фонду держави. "Росія перетворила наші родючі чорноземи в найбільш забруднені вибухівкою землі у світі. Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років", - стверджують в Рахунковій палаті.

++14:00++

Державна інспекція ядерного регулювання доручила НАЕК "Енергоатом" терміново виконати аналіз безпеки експлуатації енергоблоків Запорізької атомної станції в разі відсутності зовнішнього підживлення ставка-охолоджувача через падіння рівня в Каховському водосховищі нижче позначок забору води, повідомило джерело агенції "Інтерфакс" в інспекції. "Такий документ потрібен для ухвалення інспекцією рішень щодо експлуатації ЗАЕС у зв'язку з інформацією про мінування Каховської ГЕС і загрозою імовірного підриву дамби", - пояснило джерело. Співрозмовник агенції додав, що підрив дамби може призвести до безповоротних наслідків падіння рівня води в Каховському водосховищі, від якого подається охолоджувальна вода для ЗАЕС.

++13:45++

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) вимагає докорінно переглянути ланцюги оборонних поставок після чергової заборони Швейцарією на постачання боєприпасів до зенітних установок "Гепард" в Україну. Як заявила Штрак-Ціммерманн в інтерв'ю dpa у неділю, Німеччина більше не може ставити себе в подібну залежність. "Звичайно, як дружні сусіди, ми повинні змиритися, навіть якщо це важко, якщо Швейцарія через свій нейтральний статус не хоче передавати боєприпаси, які використовуються в кризових регіонах, - сказала Штрак-Ціммерманн. - Це прикро, адже боєприпаси для "Гепардів" потрібні в першу чергу для відбиття повітряних атак на судна з пшеницею в українських портах. Якщо цього не зробити, то в кінцевому підсумку це призведе до голоду для 190 мільйонів людей по всьому світу".

++12:40++

В "екстрених службах" окупаційної адміністрації Херсонської області заявили про пошкодження шлюзу Каховської ГЕС внаслідок обстрілів, завданих нібито українськими військовими. "Сьогодні о 10:00 було завдано удару 6 ракетами HIMARS. Підрозділами ППО 5 ракет було збито, одна влучила в шлюз каховської дамби, яка зазнала руйнувань", - цитує "Інтерфакс" представника "екстрених служб" окупаційної адміністрації Херсонщини.

Раніше Київ попереджав, що Росія може підірвати дамбу Каховської ГЕС. "Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати", - наголосив 20 жовтня президент України Володимир Зеленський.

++11:50++

У разі повного блекауту в Києві міська влада не виключає необхідність евакуації населення, повідомляє видання New York Times із посиланням на глава Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. "Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю нашу систему електропостачання. Якщо не буде електроенергії, не буде води і не буде каналізації", - цитує видання Ткачука. Він сказав, що влада отримає сповіщення за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі збою. За словами Ткачука, в такому разі влада проситиме людей виїхати з міста. Глава департаменту запевнив, що наразі ситуація є контрольованою і немає ознак масового виїзду населення зі столиці. "Зараз уряд та міська адміністрація вживають всіх можливих заходів, щоб захистити нашу систему енергопостачання", - запевнив Ткачук.

Читайте також: Віталій Кличко не виключає повного блекауту в Києві

++11:22++

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти в Миколаївській області, у ніч на неділю підтверджено влучення в об'єкт промислової інфраструктури, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Уночі, 6 листопада, з 02:05 ворог завдавав ударів по населеному пункту Галицинівської громади. Влучення в об'єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. У ньому уточнюється, що вночі 6 листопада (близько 2 години) окупанти також вели вогонь за межами населеного пункту Широківської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

Макеєв просить не ігнорувати ядерні погрози РФ

++11:00++

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв застеріг від ігнорування загрози застосування Росією ядерної зброї у війні проти України. "Президенту Росії Володимиру Путіну треба сказати, що застосування ядерної зброї не є варіантом", - заявив Макеєв в інтерв'ю німецькому Funke Media Group. На думку посла, Росії потрібно протистояти з позиції сили, "інакше Москва завжди буде йти далі". Макеєв зазначив, що після анексії Криму Німеччина боялася провокувати Росію. В результаті Україна була залишена наодинці, "і що з цього вийшло, ми бачимо зараз", зауважив дипломат.

++10:17++

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що перемога України у війні проти Росії зможе забезпечити сталий розвиток і добробут цивілізованого світу. А сама РФ, яку Єрмак назвав "російською терористичною автократією з комплексами радянщини", на його думку, більше не має існувати.

++09:54++

У британській розвідці вважають, що звільнення російського генерал-полковника Олександра Лапіна з посади командувача військами Центрального військового округу Росії може бути спробою відвести провину від російського вищого керівництва РФ за провальні операції під час війни проти України. Також у Лондоні нагадали, що командувачі Східного, Південного та Західного військових округів були замінені на початку цього року. "Ці звільнення є прикладом звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Частково це, ймовірно, є спробою відвести провину від російського вищого керівництва", - заявили у британській розвідці. Там нагадали, що Лапіна, якого днями замінив на посаді генерал-майор Олександр Ліньков, широко критикували за низьку результативність на полі бою в Україні як лідер Чечні Рамзан Кадиров, так і засновник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин.

Обмеження електропостачання у Києві і низці областей

++09:04++

У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях у неділю будуть обмеження електропостачання через застосовані у цей день графіки погодинних відключень. "Сьогодні, 6 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введено в дію графіки погодинних відключень", - повідомили в "Укренерго". У компанії нагадали, що обмеження споживання електрики необхідні, "щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій" після російських ударів.

++08:32++

Київська міська влада не виключає відключення тепла та електрики в столиці, тому готується до різних сценаріїв, заявив мер міста Віталій Кличко. "Ми робимо все, щоб цього не відбулося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися", - сказав Кличко в ефірі національного телемарафону у суботу. Також, за його словами, у Києві підготували великі запаси їжі, води, палива й генераторів та працюватимуть пункти обігріву.

++08:20++

Російські окупанти продовжують насильницьке вивезення населення з контрольованих ними частин Херсонської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у неділю. За його даними, так званій "евакуації" підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя. Так, з населеного пункту Заводівка місцевих жителів вивозять в окупований Крим з подальшим переселенням на територію РФ, зазначається у зведенні. При цьому росіяни лякають місцевих розсилкою повідомлень з попередженням про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста. Водночас в деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів, зауважують в Генштабі.

Читайте також: Окупаційна влада закликала жителів негайно залишити Херсон

Загалом за минулу добу росіяни завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів по території України, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. ЗСУ натомість відбили атаки РФ в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині, Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області.

++08:15++

Протягом суботи внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, ще 3 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 5 листопада росіяни вбили 1 цивільного в Донецькій області - у Торецьку. Ще 3 людини в області отримали поранення", - написав Кириленко в Telegram в неділю.

++08:11++

Унаслідок нічного удару по житловому кварталу у Запоріжжі загинула одна людина, повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. "Ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури і, за попередніми даними, на превеликий жаль, забрали життя однієї людини", - написав Куртєв у Telegram в неділю вранці.

ЗМІ: Вашингтон закликає Київ показати готовність до переговорів

++08:02++

Адміністрація президента США Джо Байдена непублічно закликає Київ продемонструвати відкритість до переговорів з РФ, повідомляє видання The Washington Post із посиланням на джерела. Прохання американських чиновників не спрямоване на те, щоб підштовхнути Україну до переговорів, зауважують співрозмовники видання. Натомість вони називають це скоріше продуманою спробою забезпечити підтримку уряду в Києві з боку інших держав, які стикаються з тим, що виборці у них бояться тривалої війни. Як пише WP, офіційні особи США поділяють думку українських колег про несерйозне ставлення президента РФ Володимира Путіна до переговорів, водночас визнають, що позиція президента України Володимира Зеленського щодо неможливості переговорів з Путіним викликала занепокоєння в частині Європи, Африки та Латинської Америки, де "руйнівний вплив війни на доступність та вартість продовольства та палива відчувається найгостріше".

Читайте також: Зеленський: Жодні переговори з РФ поки неможливі

++07:46++

Російські окупанти 8 разів обстріляли з реактивної та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади у Нікопольському районі, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "У Мирівській громаді понівечені з півдесятка приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогони. 9-річна дівчинка, яку напередодні увечері поранили росіяни, у лікарні під наглядом медиків. Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній. Дитина сильно налякана обстрілом і пораненням", - написав Резніченко у Telegram в неділю вранці. Внаслідок обстрілу в Нікополі постраждали кілька багатоповерхових і приватних будинків, а також меблеве виробництво, транспортне підприємство, газопроводи та лінії електропередач.

++07:30++

МЗС Румунії виступило із заявою, в якій відкинуло твердження президента РФ Володимира Путіна, які "помилково наводять на думку про територіальні претензії Румунії до України". Міністерство назвало агресивну війну Росії серйозним і "грубим порушенням принципів міжнародного права, зокрема суверенітету і територіальної цілісності України", заявивши, що Румунія підтверджує свою тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. У промові з нагоди Дня народної єдності Путін заявив, що сусідні з Україною країни, зокрема йшлося про Польщу та Румунію, нібито хочуть "поглинути" її.

++07:15++

Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) було відновлено через два дні після того, як її було відключено від електромережі через обстріли, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. За його словами, обидві зовнішні лінії електропередачі ЗАЕС було відремонтовано, і 4 листопада вдень почалося повторне підключення. Гроссі знову закликав до створення зони ядерної безпеки та захисту навколо станції, щоб запобігти можливості ядерної аварії. "Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час. Ми повинні діяти, поки не стало занадто пізно", - заявив він.