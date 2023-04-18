РФ перекидає додаткові сили з Донецька на Бахмут - розвідка

Сили міноборони РФ і ПВК "Вагнер" у Бахмуті продовжують "повільно просуватися вперед", повідомляє британська розвідка. Лінія фронту в центрі міста проходить переважно вздовж головної залізничної лінії.

Росія, ймовірно, зменшила чисельність своїх військ на лінії фронту навколо Донецька, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський напрямок. Про це повідомило міністерство оборони Великобританії у Twitter з посиланням на щоденний звіт британської розвідки у вівторок, 18 квітня.

"Уздовж лінії фронту на Донбасі продовжуються важкі бої. Однак є реальна можливість того, що Росія зменшила чисельність своїх військ і знизила активність наступальних дій навколо Донецька, найімовірніше, для того, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський напрямок", - йдеться у повідомленні.

За розвідувальними даними, у Бахмуті сили міноборони РФ та ПВК "Вагнер" продовжують повільно просуватися вперед. Лінія фронту в центрі міста проходить переважно вздовж головної залізничної лінії.

"Україна загалом стримує російське оточення з півдня вздовж вулиці Корсунського, старої головної дороги на захід від міста. Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного відведення своїх підрозділів навколо Бахмута стала критично важливим питанням, оскільки Україна хоче вивільнити наступальні сили, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв", - зазначають розвідники.

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У Бахмуті тривають бої

Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація у Бахмуті контрольована, українські військові гальмують наступ росіян.

"Ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну. Разом з тим, наші бійці завдають противнику значних втрат і відчутно гальмують його наступальні дії. Бої за Бахмут тривають. Ситуація на даний час контрольована", - цитує Сирського Military Media Center у вівторок, 18 квітня, в Telegram.

За його словами, Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій.

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Як повідомлялося, під час візиту до Варшави 5 квітня президент України Володимир Зеленський сказав, що у разі небезпеки втрати особового складу через оточення Бахмута військове керівництво ухвалить відповідні правильні рішення. Зеленський підкреслив, що головне - зберегти українських військових.

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