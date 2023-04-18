РФ перекидає додаткові сили з Донецька на Бахмут - розвідка
Аліна Коломієць
1 год. тому
Сили міноборони РФ і ПВК "Вагнер" у Бахмуті продовжують "повільно просуватися вперед", повідомляє британська розвідка. Лінія фронту в центрі міста проходить переважно вздовж головної залізничної лінії.
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Росія, ймовірно, зменшила чисельність своїх військ на лінії фронту навколо Донецька, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський напрямок. Про це повідомило міністерство оборони Великобританії у Twitter з посиланням на щоденний звіт британської розвідки у вівторок, 18 квітня.
"Уздовж лінії фронту на Донбасі продовжуються важкі бої. Однак є реальна можливість того, що Росія зменшила чисельність своїх військ і знизила активність наступальних дій навколо Донецька, найімовірніше, для того, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський напрямок", - йдеться у повідомленні.
За розвідувальними даними, у Бахмуті сили міноборони РФ та ПВК "Вагнер" продовжують повільно просуватися вперед. Лінія фронту в центрі міста проходить переважно вздовж головної залізничної лінії.
"Україна загалом стримує російське оточення з півдня вздовж вулиці Корсунського, старої головної дороги на захід від міста. Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного відведення своїх підрозділів навколо Бахмута стала критично важливим питанням, оскільки Україна хоче вивільнити наступальні сили, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв", - зазначають розвідники.
Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація у Бахмуті контрольована, українські військові гальмують наступ росіян.
"Ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну. Разом з тим, наші бійці завдають противнику значних втрат і відчутно гальмують його наступальні дії. Бої за Бахмут тривають. Ситуація на даний час контрольована", - цитує Сирського Military Media Center у вівторок, 18 квітня, в Telegram.
За його словами, Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій.
Як повідомлялося, під час візиту до Варшави 5 квітня президент України Володимир Зеленський сказав, що у разі небезпеки втрати особового складу через оточення Бахмута військове керівництво ухвалить відповідні правильні рішення. Зеленський підкреслив, що головне - зберегти українських військових.