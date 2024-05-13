РФ готувала 9 травня низку терактів у Києві - СБУ

За задумом російських агентів, 9 травня в Києві мала пролунати низка вибухів у гіпермаркетах і кафе. Вибухівку намагалися заховати в упаковки з-під чаю, але СБУ вдалося викрити зловмисників.

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) запобігла скоєнню чотирьох терактів у Києві, запланованих на 9 травня. Як повідомила в понеділок, 13 травня, пресслужба СБУ, ці теракти планували вчинити агенти російського Головного розвідувального управління генштабу РФ (ГРУ), яких було затримано. Повідомляється, що російські агенти встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.

Як кажуть у спецслужбі, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, що мала спричинити масштабні пожежі. "За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів - щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати", - йдеться в повідомленні.

Ще один теракт планували скоїти біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку, запевняють у СБУ. За даними служби, за допомогою цих терористичних актів ГРУ хотіло "дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал (...) про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу "русского мира"".

Куратором терористів був співробітник ГРУ

Контррозвідка Служби безпеки встановила, що куратором терактів РФ був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у Московській області.

СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури, кажуть у відомстві. Зокрема, Юрій Сизов відповідав також за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам, кажуть у спецслужбі.

У СБУ запевняють, що їм вдалося встановити увесь ланцюжок цієї мережі, включно з агентурно-бойовими групами, контрабандистами, які доставляли вибухівку із території РФ, а також безпосередніми виконавцями теракту - їх затримали "на гарячому", коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув'язнення, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ затримала двох полковників Управління держохорони (УДО), які готували вбивство Зеленського, Малюка та Буданова. Згодом Зеленський звільнив начальника УДО.