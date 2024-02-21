РФ двічі обстріляла Київщину ракетами "Циркон" - експерти

Війська Росії двічі запускали ракету "Циркон" по Київській області. Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ" , опублікованому у середу, 21 лютого.

"Одна впала у Дніпровському районі, утворивши велику вирву. Друга - у полі у місті Вишневе, що під Києвом. Постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди", - сказав він. Втім, ракети були уражені ППО й не досягли своїх цілей, тому виникають великі сумніви щодо точності цього типу ракет, додав він.

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Загалом, за словами Рувіна, ракета "Циркон" не відповідає заявленим РФ тактико-технічним характеристикам. "Ця протикорабельна ракета 3М22 "Циркон" не летить зі швидкістю 8-9 Махів (близько 10 тисяч кілометрів на годину), як заявляють росіяни. За даними відповідних служб, на прикінцевій ділянці польоту ракета всього-на-всього долає 2,5 тисячі кілометрів на годину", - зауважив він.

Також, за словами посадовця, ракета не має тієї руйнівної сили, яка має бути у протикорабельної ракети з майже 400 кілограмами вибухової речовини. "Циркон" розроблявся насамперед як зброя проти авіаносців, потопити який дуже складно. Але навряд ця ракета впорається зі своїм прямим призначенням. Тобто черговий російський "аналоговнєт" "Циркон", прийнятий на озброєння в Росії у 2023 році, виявився зовсім не унікальним, як, втім і їхній "Кинджал", - сказав Рувін, додавши, що налякати Україну та її союзників новою "чудо-зброєю" не вдалося.

Нагадаємо, по Києву РФ застосували "Циркон" під час атаки 7 лютого. Під час тодішньої атаки внаслідок влучання уламків однієї з випущених РФ ракет у багатоповерхівку у Голосіївському районі загинули п'ятеро людей, а десятки інших дістали поранень.