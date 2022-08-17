 РФ атакувала вночі Миколаїв та Одещину: є влучання в цивільні об′єкти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2022

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Новини

РФ атакувала вночі Миколаїв та Одещину: є влучання в цивільні об'єкти

175-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 17 серпня.

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РФ атакувала вночі Миколаїв та Одещину

О другій ночі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи, які чути в різних районах міста. Згодом він повідомив про влучання у цивільні об'єкти та пошкодження житлових будинків. Деталі мер пообіцяв згодом. 

У свою чергу речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук о п'ятій ранку повідомив про ракетну атаку РФ. За його словами, дві ракети спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку і в декількох приватних будівлях неподалік. Троє громадян отримали поранення.

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