РФ атакувала вночі Миколаїв та Одещину: є влучання в цивільні об'єкти

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 17 серпня (час київський).

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РФ атакувала вночі Миколаїв та Одещину

О другій ночі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи, які чути в різних районах міста. Згодом він повідомив про влучання у цивільні об'єкти та пошкодження житлових будинків. Деталі мер пообіцяв згодом.

У свою чергу речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук о п'ятій ранку повідомив про ракетну атаку РФ. За його словами, дві ракети спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку і в декількох приватних будівлях неподалік. Троє громадян отримали поранення.