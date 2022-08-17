РФ атакувала вночі Миколаїв та Одещину: є влучання в цивільні об'єкти

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
175-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 17 серпня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 серпня.
На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 17 серпня (час київський).
++07.18++
О другій ночі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи, які чути в різних районах міста. Згодом він повідомив про влучання у цивільні об'єкти та пошкодження житлових будинків. Деталі мер пообіцяв згодом.
У свою чергу речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук о п'ятій ранку повідомив про ракетну атаку РФ. За його словами, дві ракети спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку і в декількох приватних будівлях неподалік. Троє громадян отримали поранення.