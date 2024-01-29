РФ атакувала вночі "Іскандером", дронами і С-300

У ніч на понеділок, 29 січня, російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", вісьмома ударними дронами типу Shahed-136/131 та трьома зенітними керованими ракетами С-300.

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), "Іскандер" російська армія запустила з Воронезької області РФ, "шахеди" - з Приморсько-Ахтарська, а С-300 - з окупованої території Донецької області.

Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною (ППО) Сил оборони України знищили всі вісім безпілотників. Їх збили в межах чотирьох областей: Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської.

На Дніпропетровщині уламки впали на територію аграрного підприємства, побивши дах будівлі, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. Люди не постраждали. Місцева влада інших трьох регіонів поки не звітувала про можливі наслідки атаки.

Ракетами С-300 російські окупанти били по Донеччині. ОВА поки що не публікувала ранкове зведення.

Про удар "Іскандером" Повітряні сили не уточнюють подробиць, але напередодні голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про влучання в промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі.