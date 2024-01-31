РФ атакувала дронами й балістикою: є влучання і постраждалі

Унаслідок ударів російських військ "шахедами" та "Іскандерами-М" є пошкодження і постраждалі на Харківщині та Миколаївщині.

Війська РФ вчинили кілька повітряних атак у ніч на середу, 31 січня, проти різних регіонів України із застосуванням дронів і балістичних ракет.

Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України, російські війська запустили 20 ударних дронів типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Ахтарська та Курської області в РФ, а також з мису Чауда в окупованому Криму.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною (ППО) Сил оборони України, знищено 14 ворожих безпілотників у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей", - повідомляють Повітряні сили.

Крім того, російські агресори атакували Україну трьома балістичними ракетами типу "Іскандер-М" з Криму та Воронезької області в РФ. Про збиття цих повітряних цілей українські військові не повідомили.

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Харків знову під ударом, є "прильоти" і постраждалі

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, на область спрямували мінімум шість дронів. "Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура!" - написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, є влучання в приватний житловий будинок у Салтівському районі Харкова, а також було "зафіксовано пошкодження в Слобідському районі". Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що в Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибиті шибки, є понівечені авто. "Маємо черговий приклад того, що російський агресор б'є по житлових кварталах, туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді", - написав він.

Троє цивільних осіб "отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес". Медики надали їм допомогу на місці.

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Пошкодження та поранений на Миколаївщині

П'ять дронів збили в Миколаївській області. Внаслідок влучання в Баштанському районі пошкоджені склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина.

Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення. Його госпіталізували до реанімації, повідомили Сили оборони Півдня. За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, чоловік - у тяжкому стані.

Два безпілотники знищили в межах Кіровоградської області. Місцева влада цього регіону, як і інших, у яких працювала ППО, поки що не звітували про можливі наслідки нічної російської атаки.

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