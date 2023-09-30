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РФ атакувала Вінниччину: є влучання

Євгенія Наконечна
30 вересня 2023 р.

Російські дрони влучили у інфраструктурний об'єкт на Вінниччині. Нікополь на Дніпропетровщині та Очаківську громаду Миколаївщини обстріляли з артилерії.

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Російський дрон у небі (ілюстративне фото)
Російський дрон у небі (ілюстративне фото)Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

В ніч на суботу, 30 вересня, російська армія завдала удару дронами по Вінницькій області. Згідно з повідомленням Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА), сили протиповітряної оборони знищили 20 ударних дронів.

Водначас є влучання на території Калинівської громади поблизу Вінниці. Там поцілили у інфраструктурний об'єкт. У Вінницькій ОВА підтверджують, що була оголошена евакуація найближчого до зони влучання поселення через поширення пожежі. Проте згодом пожежу локалізували і евакуацію не проводили. За даними голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, про постраждалих інформація не надходила.

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Нікополь під обстрілами

Вночі російська армія обстріляла Нікополь з важкої артилерії, повідомили у Дніпропетровській ОВА. "Загиблих та поранених немає. Щодо руйнувань - уражені території ще обстежують фахівці. Вони з'ясовують наслідки", - написав керівник ОВА Сергій Лисак у Telegram. 

Збиті дрони на Миколаївщині

У Миколаївський області, за повідомленням очільника ОВА Віталія Кіма, вдалось знищити чотири ударні БпЛА типу "Shahed 131/136". "Вночі, 30 вересня, о 04:32 фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - додає він у Telegram.

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