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РФ уночі била по Україні дронами: ППО вдалося збити 36 з 63

Євгенія Наконечна
25 жовтня 2024 р.

Більшу частину російських дронів сили ППО збили на Одещині та Київщині, повідомили в ПС ЗСУ.

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Сили ППО збивають російський дрон у небі над Києвом, вересень 2024 року
Сили ППО збивають російський дрон у небі над Києвом (фото з архіву)Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Війська РФ у ніч на п'ятницю, 25 жовтня, випустили для удару по Україні 63 ударних дрони типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу. Силам протиповітряної оборони, за зведенням станом на 10 ранку, вдалося збити 36 з них, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. 

Більшу частину російських дронів сили ППО збили на Одещині та Київщині. Ще 16 безпілотників були локаційно втрачені, повідомили в ПС ЗСУ. Як пояснював раніше тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління комунікацій командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат, це означає, що ці безпілотники про пали з радарів бо або вичерпали запас пального, або упали під впливом засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Дрони атакували Київ двома хвилями - КМВА

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) наголосили, що нічний дроновий удар став вже 15-ою атакою, якої Київ зазнав за жовтень. Цього разу дрони атакували столицю двома хвилями, а повітряна тривога тривала сумарно чотири години. Загалом сили ППО знешкодили близько 15 дронів поблизу міста.

"Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загоряння на відкритій території дерев та трави, - повідомили у КМВА. - Інформації щодо потерпілих не надходило".

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