РФ атакувала Україну вночі дронами і ракетами: є пошкодження

ППО збила 28 російських "шахедів" з 31 запущеного та обидві ракети. Є влучання на Херсонщині й пошкодження від уламків в Одеській і Дніпропетровській областях.

Війська РФ у ніч на понеділок, 25 грудня, атакували Україну 31 ударним безпілотником типу Shahed і двома ракетами, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалося знищити 28 дронів у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей, а також обидві ракети - керовану авіаційну Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну Х-31П, запущену з акваторії Чорного моря.

В оперативному командуванні ЗСУ "Південь" зауважили, що ракета Х-59 летіла в напрямку Кропивницького на Кіровоградщині, а Х-31П - у напрямку Чорноморська на Одещині, тоді як випущені після ракет дрони заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити ППО та уразити якомога більше об'єктів.

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"В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування регіону об'єкти", - йдеться у повідомленні. Так, на Одещині збили 17 дронів. Уламки пошкодили технічні приміщення у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі - недіючу адміністративну будівлю та складське приміщення законсервованого об'єкта.

Влучання зафіксували в Бериславському районі Херсонщини. В складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.

У командуванні "Схід" повідомили, що п'ять дронів знищили на Дніпропетровщині. За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, у Павлоградському районі уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна. "У Дніпровському районі залишки ворожого залізяччя впали на територію непрацюючого підприємства. Зайнялася одноповерхова будівля. Пожежу рятувальники приборкали", - розповів він.

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