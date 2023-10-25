  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

РФ атакувала Україну вночі 11 "шахедами"

Анастасія Шепелева
25 жовтня 2023 р.

Вночі російські війська запустили по Україні 11 ударних дронів. Українська ППО всі їх збила. Втім уламки впали на території об'єкта критичної інфраструктури на Хмельниччині. Є пошкодження та постраждалі.

https://p.dw.com/p/4Xzne
Дрон "Шахед", ударний безпілотник Shahed-136
"Шахед"Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Російські війська запустили в ніч на середу, 25 жовтня, з Приморсько-Ахтарська по Україні 11 ударних дронів типу Shahed, повідомляють зранку Повітряні сили Збройних сил України.

Протиповітряна оборона (ППО) збила всі безпілотники в межах Черкаської, Херсонської, Полтавської, Житомирської, Хмельницької та Миколаївської областей.

Місцева влада перших чотирьох областей поки що не повідомляла про будь-які наслідки роботи ППО. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім уточнив, що в регіоні збили два дрони. Про руйнування чи постраждалих він не писав.

Читайте також: Україна візьме на зиму ППО у партнерів в оренду - Ігнат

На Хмельниччині є пошкодження та постраждалі

Тим часом перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що нічна атака РФ на область стала вже четвертою поспіль. За його словами, в Шепетівському районі уламки дронів впали на території об'єкта критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкодило нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. Станом на ранок відомо про 16 постраждалих з різними тілесними ушкодженнями.

Мер Славути, яка розташована в Шепетівському районі, Василь Сидор зазначив, що постраждалим надається медична допомога. Він заявив про "багато пошкоджень" на території громади, втім деталей не надав. Водночас мер запевнив, що водо-, газо- і теплопостачання буде надаватися.

Читайте також: Зеленський доручив уряду за 10 днів захистити критичну інфраструктуру

Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?