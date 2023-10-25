РФ атакувала Україну вночі 11 "шахедами"

Вночі російські війська запустили по Україні 11 ударних дронів. Українська ППО всі їх збила. Втім уламки впали на території об'єкта критичної інфраструктури на Хмельниччині. Є пошкодження та постраждалі.

Російські війська запустили в ніч на середу, 25 жовтня, з Приморсько-Ахтарська по Україні 11 ударних дронів типу Shahed, повідомляють зранку Повітряні сили Збройних сил України.

Протиповітряна оборона (ППО) збила всі безпілотники в межах Черкаської, Херсонської, Полтавської, Житомирської, Хмельницької та Миколаївської областей.

Місцева влада перших чотирьох областей поки що не повідомляла про будь-які наслідки роботи ППО. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім уточнив, що в регіоні збили два дрони. Про руйнування чи постраждалих він не писав.

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На Хмельниччині є пошкодження та постраждалі

Тим часом перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що нічна атака РФ на область стала вже четвертою поспіль. За його словами, в Шепетівському районі уламки дронів впали на території об'єкта критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкодило нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. Станом на ранок відомо про 16 постраждалих з різними тілесними ушкодженнями.

Мер Славути, яка розташована в Шепетівському районі, Василь Сидор зазначив, що постраждалим надається медична допомога. Він заявив про "багато пошкоджень" на території громади, втім деталей не надав. Водночас мер запевнив, що водо-, газо- і теплопостачання буде надаватися.

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