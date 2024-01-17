РФ атакувала Україну "шахедами": в Одесі є поранені

У ніч на 17 січня армія РФ завдала по Україні удару 20-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131". ППО у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей збила 19 з них.

У ніч на середу, 17 січня, російські військові завдали по Україні удару 20-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ та двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Харкова, про що повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 "шахедів". До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Як повідомив голова Одеської військової обласної адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, внаслідок атаки у Одесі є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, а також є постраждалі серед цивільного населення.

Спочатку він повідомив про те, що 62-річний чоловік отримав осколкове поранення, а згодом додав, що поранення отримали також одна жінка 1955 року народження та дівчина 1995 року народження. "Медики надають необхідну допомогу. З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб", - додав він у своєму дописі у Telegram.

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Як зазначили Сили оборони Півдня, російські військові сконцентрували свій удар саме на Одесі, а дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

"На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси. В кількох локаціях сталися займання - горіли квартири і автівки мирних мешканців міста", - йдеться у повідомленні.

Також Сили оборони Півдня зазначили, що по одному "шахеду" знищено у Миколаївській і Кіровоградській областях.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під час нічної атаки на території регіону було збито три "шахеди".

Нагадаємо, що російські військові ввечері вівторка, 16 січня, балістичними ракетами середмістя Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік.