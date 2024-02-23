РФ атакувала Україну "шахедами": є загиблі і поранені

Росіяни випустили по Україні 31 "шахед", 23 з яких збили. Внаслідок атаки є руйнування та жертви.

У ніч на п'ятницю, 23 лютого, російські війська завдали по Україні чергової масованої повітряної атаки.

Згідно з оприлюдненими зранку даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), російські війська випустили загалом 31 ударний дрон типу Shahed-131/136 з району Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда в окупованому Криму.

Силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося збити 23 безпілотники в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей. Крім того, російські агресори запускали три зенітні керовані ракети С-300, протирадіолокаційну ракету Х-31П та дві крилаті ракети Х-22, уточнили в ПС ЗСУ.

Загиблі в Одесі

Зокрема, під ударом уночі опинилася Одещина. Як повідомили в командуванні Сил оборони півдня України, область атакували дрони, а також ракети типу Х-31П і Х-22, які "втратили бойову спроможність в повітрі". Загалом було збито дев'ять дронів-камікадзе. "Один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу", - йдеться у повідомленні.

Згодом рятувальники виявили у будівлі трьох загиблих внаслідок ворожої атаки. Нині пошуки завершено.

Влучання у багатоповерхівку в Дніпрі

Тим часом у Дніпрі російський "шахед" влучив в багатоповерхівку, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "На зараз відомо про вісьмох травмованих у дніпровській багатоповерхівці", - написав він у Telegram.

За словами Лисака, з восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі в стані середньої тяжкості, а решта лікуватиметься амбулаторно.

Нині у потрощеному будинку тривають пошуки людей, які можуть бути під завалами, додав посадовець.

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Також, як зауважив посадовець, РФ обстріляла з артилерії Нікопольшину. "Пошкоджені два підприємства, три приватні будинки. Побиті господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі", - наголосив Лисак.

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