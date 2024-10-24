Нічна комбінована атака РФ: в Румунії знову піднімали F-16

Уночі війська РФ випустили чотири ракети та щонайменше 50 дронів для удару по Україні. Близько десяти БпЛА були збиті довкола Києва.

Російські війська від вечора і у ніч на четвер, 24 жовтня, атакували Україну двома крилатими ракетами Х-22, двома керованими ракетами Х-59, 50-ма ударними дронами типу "Shahed", а також безпілотниками невстановленого типу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Станом на 8:30 ранку у ПС ЗСУ підтвердили збиття 40 дронів. Ще сім безпілотників були локаційно втрачені, два - повернули у напрямку РФ та Білорусі, а ще один на той момент перебував у повітряному просторі України. "Ворожі ракети не досягли своїх цілей", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

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КМВА: Довкола Києва збили десяток дронів

Нічна повітряна атака стала чотирнадцятою для Києва від початку жовтня, підрахували у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). У повітряному просторі довкола столиці цієї ночі було зафіксовано біля десятка дронів, усі вони були знешкоджені.

"Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі й сумарно тривала майже шість годин", - йдеться у повідомленні КМВА.

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У Румунії в небо підіймали винищувачі

Водночас у міністерстві оборони Румунії повідомили, що увечері середи системи радіолокаційного спростереження фіксували дві окремі повітряні цілі в районі, де проходить кордон з Україною.

Для моніторингу ситуації Військово-повітряні сили Румунії підняли в небо два винищувачі F-16.

Як повідомляє міністерство оборони Румунії, винищувачі не мали візуального контакту з повітряними цілями. Зранку 24 жовтня у двох районах, де втратилися сигнали радарів, проводять пошуки.

