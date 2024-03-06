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РФ атакувала Україну 5 ракетами та 42 дронами

Анастасія Шепелева
6 березня 2024 р.

Вночі війська РФ запустили по Україні 5 ракет С-300 та 42 дрони, 38 з яких збила ППО. Влучання зафіксували, зокрема, у Сумах.

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"Шахед"
"Шахед"Фото: Efrem Lukatsky/dpa/AP/picture alliance

Російські війська в ніч проти середи, 6 березня, атакували Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 42-ма ударними безпілотниками типу Shahed, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

За даними Повітряних сил, пуски дронів здійснювалися із чотирьох напрямків - мису Чауда та району міста Балаклава в окупованому Криму, Курської області та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

"В результаті бойової роботи збито 38 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської,  Харківської, Вінницької та Сумської областей", - зазначили в Повітряних силах.

У Сумах під час атаки РФ зафіксували три влучання у різних частинах міста, повідомили в ОВА. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

На Дніпропетровщині безпілотник збили над Дніпровським районом, зазначив глава ОВА Сергій Лисак. Наслідки збиття він не уточнив. В інших регіонах, де працювала ППО, наслідки атаки також поки не повідомляються.

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