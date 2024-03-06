РФ атакувала Україну 5 ракетами та 42 дронами: є постраждалі

РФ атакувала Україну 5 ракетами та 42 дронами: є постраждалі6 березня 2024 р.
Російські війська в ніч проти середи, 6 березня, атакували Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 42-ма ударними безпілотниками типу Shahed, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
За даними Повітряних сил, пуски дронів здійснювалися із чотирьох напрямків - мису Чауда та району міста Балаклава в окупованому Криму, Курської області та Приморсько-Ахтарська.
До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.
"В результаті бойової роботи збито 38 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей", - зазначили в Повітряних силах.
У Сумах під час атаки РФ зафіксували три влучання у різних частинах міста, повідомили в ОВА. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога. За даними ЗМІ, у Сумах внаслідок падіння безпілотника пошкоджено житловий будинок, на першому поверсі якого розташована дитяча поліклініка.
Натомість в офісі генерального прокурора України повідомили, що внаслідок атаки безпілотників по Сумах постраждали семеро осіб, серед поранених 10-річний хлопчик. Внаслідок атаки окупантів пошкоджено помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 автомобілів.
На Дніпропетровщині безпілотник збили над Дніпровським районом, зазначив глава ОВА Сергій Лисак. Наслідки збиття він не уточнив.
У Хмельницькій області вночі протиповітряна оборона ліквідувала шість "Шахедів", унаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт інфраструктури, знеструмлено кілька громад, повідомила обласна військова адміністрація в середу вранці.
Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. За його даними, обійшлося без жертв та постраждалих.
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