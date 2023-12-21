РФ атакувала Україну 35 дронами: ППО працювала в 12 областях

Протиповітряна оборона знищила вночі 34 російські безпілотники. У чотирьох областях є пошкодження від уламків.

Російські війська протягом вечора та ночі запустили по території України 35 ударних дронів типу Shahed, повідомляють зранку в четвер, 21 грудня, Повітряні сили Збройних сил України.

РФ атакувала з трьох напрямків - окупованого Криму, російських Приморсько-Ахтарська та Курська. Напад відбивали тактична авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Знешкодили 34 з 35 безпілотників. Куди влучив один, який не вдалося знищити, не уточнюється.

Протиповітряна оборона (ППО) працювала в 12 областях: Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській.

На Полтавщині внаслідок збиття дрона уламки впали на житловий будинок у Миргородському районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Власники будинку отримають грошову допомогу, запевнив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.

На Миколаївщині, де знищили 13 безпілотників, уламки пошкодили складську будівлю аграрного підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

На Київщині через падіння уламків загорівся один зі складів цивільного підприємства, вибиті вікна та пошкоджені стіни трьох будівель, розташованих поряд, пошкоджені вісім автомобілів. Жертв і постраждалих немає.

На Черкащині збили чотири безпілотники, внаслідок падіння уламків пошкоджені кілька господарських споруд і дах житлового будинку. Ніхто не постраждав.

Як повідомили Сили оборони півдня, три дрони збили на Херсонщині, два на Вінниччині. За даними місцевих ОВА, по два безпілотники знищили на Дніпропетровщині та Сумщині, один - на Хмельниччині. Про будь-які наслідки в цих областях не повідомляється. Місцева влада інших регіонів, де працювала ППО, поки що не звітувала.

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