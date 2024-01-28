РФ атакувала "шахедами" та ракетами критичну інфраструктуру

У ніч 28 січня військові РФ атакували Україну 8 "шахедами" та 5 ракетами, з яких ППО збила 4 БпЛА. Атаковано цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури на Полтавщині, Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

У ніч на неділю, 28 січня, російські військові атакували Україні вісьмома ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131", двома ракетами "Іскандер-М" та трьома ЗКР С-300. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) в неділю вранці.

Зазначається, що ракетами "Іскандер-М" армія РФ вдарила по Полтавській області, а ЗКР С-300 - по Донецькій.

"Атаковано цивільні об’єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Мобільними вогневими групами Повітряних сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону", - йдеться у повідомленні.

Також у Повітряних силах зазначили, що, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілів обійшлося без постраждалих.

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні у неділю повідомив про те, що протягом доби російські окупанти завдали три ракетних та вісім авіаційних ударів, застосувавши ударні дрони типу "Shahed-136/131", а також здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.