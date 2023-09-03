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КонфліктиУкраїна

Росія атакувала порти Одещини 25 дронами за ніч

Віолетта Чайковська
3 вересня 2023 р.

Масована атака "шахедів" тривала вночі в Одеській області понад 3,5 години. Є влучання в припортову інфраструктуру та постраждалі цивільні.

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Наслідки російської атаки на Одещині 16 серпня
Наслідки російської атаки на Одещині 16 серпня Фото: Odesa Regional Administration Press Office/AP/dpa/picture alliance

У ніч на неділю, 3 вересня, Росія атакувала південні райони Одеської області кількома хвилями ударних дронів.

Як повідомляють в командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), всього РФ випустила 25 безпілотників Shahed-136/131 з Приморсько-Ахтарська та з мису Чауда в анексованому Криму. Масована атака тривала понад три з половиною години.

Силам і засобам протиповітряної оборони (ППО) вдалося знищити 22 дрони. Водночас за даними Сил оборони півдня, є влучання в припортову інфраструктуру. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Попередньо відомо про двох постраждалих цивільних. Їм надали медичну допомогу.

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