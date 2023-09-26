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РФ атакувала низку регіонів України дронами: є руйнування

Аліна Коломієць
26 вересня 2023 р.

За ніч війська РФ випустили по Україні близько 40 дронів-камікадзе типу Shahed. Хоч більшість з них вдалося збити, на Одещині та Черкащині зафіксовано руйнування інфраструктурних об'єктів.

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"Шахед"
"Шахед"Фото: Roman Petushkov/REUTERS

У ніч з 25 на 26 вересня російські війська знову атакували Україну дронами. В Ізмаїльському районі Одеської області безпілотник влучив у припортову інфраструктуру, є постраждалі, повідомив зранку понеділка очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збито. На жаль, в Ізмаїльському районі стались влучання у припортову інфраструктуру", - написав посадовець у Telegram.

За його даними, постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки шпиталювали. "Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі", - уточнив Кіпер. 

Також цієї ночі росіяни влучили "шахедом" й на Черкащині, внаслідок чого постраждав інфраструктурний об’єкт. "Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Однак маємо влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків", - повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

Українські військові знищили 26 з 38 "шахедів"

Водночас Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) заявили, що загалом війська РФ вночі запустили 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Протиповітряній обороні вдалося знищити 26 з них.

"По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи", - поінформувавіли в ПС ЗСУ.

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Нагадаємо, у ніч на 25 вересня Одеська область зазнала масованої атаки з боку РФ - було випущено 19 ударних дронів та 14 ракет. Росіяни поцілили в портову інфраструктуру, зруйнувавши зерносховища та пошкодивши морський вокзал. 

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РФ атакувала низку регіонів України дронами: є руйнування

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