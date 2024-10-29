  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: є загиблий та поранені

Дмитро Шварц
29 жовтня 2024 р.

Росія вдарила балістичною ракетою по щільній багатоквартирній забудові.

https://p.dw.com/p/4mKhj
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу (архівне фото)
Ракетний удар по Кривому Рогу (архівне фото)Фото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance

Російська армія ввечері понеділка, 28 жовтня, завдала ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок якого загинув чоловік, а 14 людей отримали поранення.

"14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. 10 з них госпіталізовані. Один поранений - "важкий". Решта в стані середньої тяжкості. На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка", - повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. 

 

Удар по щільній багатоквартирній забудові

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що війська РФ ударили балістичною ракетою по щільній багатоквартирній забудові. 

"Внаслідок удару майже зруйновано триповерховий будинок, пошкоджені понад 20 житлових будинків, медзаклад, школа, гаражі, об'єкти бізнесу, магазини, офісні приміщення. Також було перебито газопровід, виникла пожежа", - розповів він.

Як повідомлялося, ввечері 28 жовтня Росія вдарила по центру Харкова, пошкодивши будівлю Держпрому - пам'ятку архітектури, що перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Наслідки ракетного удару РФ по Кривому Рогу, 27 серпня 2024 року

РФ атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами - 17 поранених

РФ атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами - 17 поранених

Російська армія пізно ввечері 19 жовтня завдала двох ударів балістикою по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Триває аварійно-рятувальна операція.
Конфлікти20 жовтня 2024 р.
Наслідки російського удару по Кривому Рогу, червень 2024

РФ другий день поспіль вдарила балістикою по Кривому Рогу

РФ другий день поспіль вдарила балістикою по Кривому Рогу

Росіяни вдарили балістичною ракетою по району дуже щільної багатоповерхової забудови. Серед постраждалих є дитина.
Конфлікти21 жовтня 2024 р.