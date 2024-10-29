РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: є загиблий та поранені

Російська армія ввечері понеділка, 28 жовтня, завдала ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок якого загинув чоловік, а 14 людей отримали поранення.

"14 людей постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу. 10 з них госпіталізовані. Один поранений - "важкий". Решта в стані середньої тяжкості. На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка", - повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Удар по щільній багатоквартирній забудові

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що війська РФ ударили балістичною ракетою по щільній багатоквартирній забудові.

"Внаслідок удару майже зруйновано триповерховий будинок, пошкоджені понад 20 житлових будинків, медзаклад, школа, гаражі, об'єкти бізнесу, магазини, офісні приміщення. Також було перебито газопровід, виникла пожежа", - розповів він.

Як повідомлялося, ввечері 28 жовтня Росія вдарила по центру Харкова, пошкодивши будівлю Держпрому - пам'ятку архітектури, що перебуває під захистом ЮНЕСКО.