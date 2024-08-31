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РФ атакувала Харківщину: двоє загиблих, є поранені

Дмитро Шварц
31 серпня 2024 р.

Військові РФ 31 серпня обстріляли село Черкаська Лозова у Харківській області, внаслідок чого загинуло двоє людей. Також через атаку постраждало восьмеро людей.

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Російський обстріл Харківщини (архівне фото)
Внаслідок російської атаки у селі Черкаська Лозова був пошкоджений будинокФото: Nicolas Cleuet/Le Pictorium/MAXPPP/dpa/picture alliance

Російські військові вдень суботи, 31 серпня, обстріляли село Черкаська Лозова у Харківській області, внаслідок чого загинуло двоє людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено будинок, під завалами якого можуть перебувати люди. Спочатку Синєгубов повідомляв про чотирьох постраждалих, надалі ця цифра зросла до восьми людей, з яких семеро мали поранення легкої тяжкості, а ще одна одна жінка - середньої.

Згодом начальник ОВА повідомив, що внаслідок російського удару в селі Черкаська Лозова загинула жінка, а невдовзі після цього додав, що загиблих вже двоє.

Нагадаємо, що російські військові 30 серпня війська РФ завдали удару по Харкову керованими авіабомбами (КАБ), влучивши, зокрема, у 12-поверховий житловий будинок і дитячий майданчик. За уточненими даними правоохоронців внаслідок атаки загинули шестеро людей, зокрема дитина. Кількість постраждалих внаслідок цього удару по Харкову станом на ранок 31 серпня сягнула 97 людей, з них - 22 неповнолітніх.

Крім цього, вранці 31 серпня армія РФ обстріляла Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей.

Жнива й мобілізація

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