РФ атакувала енергоінфраструктуру під час нічних ударів

Серед цілей нічних дронових атак росіян були високовольтні підстанції на Полтавщині та Львівщині. У міненерго повідомили про пошкодження обладнання.

Під час вчинених у ніч на вівторок, 9 квітня, атак по Українівійська РФ намагалися вивести з ладу енергорозподільчу інфраструктуру. Як повідомила пресслужба міненерго України, росіяни атакували вночі зокрема високовольтну підстанцію на Полтавщині. "На території виникло загоряння, яке було ліквідовано силами ДСНС, постраждалих немає. Є пошкодження обладнання", - зазначається в повідомленні.

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"Також була атакована високовольтна підстанція на Львівщині - зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. Триває огляд і уточнення наслідків нічних атак", - додали у відомстві.

У ПС ЗСУ казали про 100-відсоткову ефективність під час відбиття атак дронів РФ

Нагадаємо, раніше цього дня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни застосували під час нічних ударів по Україні загалом 20 БпЛА типу Shahed-131/136 і чотири ракети С-300. "У результаті протиповітряного бою збито усі 20 БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", - запевняли в ПС ЗСУ. Натомість про збиття ракет не повідомлялося.

Галущенко: Українська енергосистема переживає нині наймасштабнішу атаку з боку

Напередодні міністр енергетики України Герман Галущенко заявив під час зустрічі з данським колегою Ларсом Аагардом у Києві, що українська енергосистема переживає нині наймасштабнішу атаку з боку Росії. За його словами, росіяни атакували до 80 відсотків теплової генерації, більш ніж половину гідрогенерації і велику кількість підстанцій.

"Не можу назвати цифру. Але велика кількість підстанцій "Укренерго", які передають електроенергію. Це наймасштабніша атака, і зараз вона до речі відбувається кожну ніч", - розповів тоді Галущенко, якого цитує "Суспільне" .

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За його словами, йдеться про наймасштабнішу атаку на енергетику України, навіть якщо брати 2022-2023 роки, коли ці атаки почалися з 10 жовтня, і масовану атаку 9 березня 2023 року. "Ворог атакує масштабно. Це і з точки зору засобів ураження. Тому що, якщо протягом 2022-2023 року ми спостерігали десь в середньому близько ста засобів ураження одночасно, то, наприклад, 22 березня це було понад 150. Тому атаки посилюються, і масштаб, відповідно, і вплив атак набагато більший", - додав міністр.

Раніше Галущенко повідомляв, що Литва запропонувала використати обладнання з закритих литовських ТЕС як донорів для полагодження й ремонту української теплогенерації.