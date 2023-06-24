РФ атакувала 53 ракетами і дронами: є прильоти і постраждалі

Українська ППО збила вночі 41 російську ракету та два безпілотники. Однак у Дніпрі є влучання та постраждалі.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

У ніч на суботу, 24 червня, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

РФ завдала ударів:

40 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 10 літаків стратегічної авіації з Каспійського моря;

дев'ятьма ракетами Х-22 з восьми бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 з північного, південного та східного напрямків;

двома крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря;

двома іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з півдня.

У Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ) повідомили, що протиповітряній обороні (ППО) вдалося збити всі 40 ракет Х-101/Х-555, обидва "шахеди" та один "Калібр".

Куди влучив інший "Калібр" - не уточнюється. Дев'ять ракет Х-22, за даними командування, були спрямовані на Дніпропетровську область.

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Пошкоджений інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині

У Дніпрі є влучання в приватний сектор. Постраждали восьмеро людей, зокрема двоє дітей. Четверо постраждалих госпіталізовані. Внаслідок "прильоту" зайнялась пожежа, чотири будинки зруйновані вщент, ще 25 пошкоджені, понівечені майже 20 авто та газогін.

Крім того, росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт. "Там також є руйнування. Інформація уточнюється", - написав у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Як повідомлялося раніше, вночі в Києві уламки збитої ракети влучили в 25-поверхівку. Відомо про трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває.

У Кропивницькому внаслідок падіння уламків ракет пошкоджені кілька авто та будівель, але ніхто не постраждав, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Тим часом Харків росіяни обстріляли вночі ракетами наземних комплексів ППО С-300. Одна влучила в землю в промисловій зоні Холодногірського району, внаслідок чого пошкоджені 10 легкових автомобілів, друга - в землю в Слобідському районі, внаслідок чого пошкоджена газова труба, вибиті вікна сусідньої будівлі та спалахнула пожежа. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.