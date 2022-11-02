РФ анулює українські перепустки на ЗАЕС - ГУР МО

252-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 2 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 2 листопада (час київський).

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Зеленський провів чергову ставку Верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача. На ній:

Актуалізували інформацію щодо ситуації на фронті та узгодили наступні кроки з відновлення територіальної цілісності України. "Представники розвідки поінформували про оборонні та наступальні спроможності противника", - розповіли в Офісі президента.

Обговорили перебіг відновлення об'єктів критичної інфраструктури, які зазнали руйнувань внаслідок повітряних атак Росії. "Вкотре відзначили роботу Сил протиповітряної оборони, які вночі ліквідували чергову атаку ворожих дронів-камікадзе", - написав Зеленський у Telegram.

Зеленський наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи протиповітряної оборони України.

Зеленський наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи протиповітряної оборони України. Розглянули питання продовження підготовки військ до зимового періоду та забезпечення їх усім необхідним.

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Згідно з репрезентативним опитуванням Центру моніторингу, аналізу та стратегії (Cemas), у Німеччині за минулі місяці значно зросли показники підтримки російських конспірологічних наративів про війну РФ проти України. Близько 18 відсотків опитаних погодилися з твердженням, що російський президент Володимир Путін "бореться проти світової еліти, яка смикає за нитки за лаштунками", повідомляє 2 листопада німецьке видання Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) з посиланням на наявні в його розпорядженні результати опитування. За результатами попереднього опитування у квітні цей показник становив лише 12 відсотків.

Крім того, 12 відсотків респондентів вірять ще одному відомому твердженню російської пропаганди про те, що "Україна разом зі США управляє секретними біолабораторіями з виробництва біологічної зброї". У квітні з цією заявою російських офіційних осіб, не підтвердженою жодними доказами, погоджувалися лише 7 відсотків опитаних.

Зеленський просить не "підштовхувати" його до переговорів з РФ

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському телебаченню закликав не підштовхувати його до компромісів з РФ, зазначивши, що низка світових лідерів намагаються це робити. "Ми вже були там (в переговорах з РФ. - Ред.). Для нас нічого нового, жодних сюрпризів. Я вже знаю, чим ця історія закінчиться, та я не хочу чекати на кінцівку, бо вона нещаслива", - сказав український лідер і додав, що натомість варто будувати "прагматичні відносини" з РФ. На думку Зеленського, найбільша помилка України - не розбудова надійної системи безпеки протягом останніх 30 років та той факт, що в Києві "не очікували настільки кривавих кроків з боку РФ". "Не треба мене підштовхувати до переговорів, я не хочу повторення цих помилок. Я думаю, однієї війни для України в цьому столітті достатньо", - зауважив Зеленський. Він також висловив впевненість, що залишення Криму та Донбасу під контролем РФ унеможливить мир та означатиме заморожений конфлікт.

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Справу за обвинуваченням командирів підрозділів армії РФ від Чеченської Республіки, які організовували вторгнення до Київської області, направлено до суду, повідомляє Офіс генерального прокурора. "Прокурори скерували до суду обвинувальні акти стосовно заступника начальника управління Федеральної служби військ Нацгвардії РФ у Чеченській Республіці, а також стосовно командира 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" однієї з бригад Північно-Кавказького округу військ Нацгвардії РФ", - йдеться в повідомленні ОГПУ в Telegram в середу. Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року під керівництвом одного з обвинувачених військові РФ із Чечні напали та захопили Бородянський психоневрологічний інтернат і згодом використовували як "живий щит" його пацієнтів. Інший обвинувачений, за інформацією прокуратури, протягом лютого-березня 2022 року утримував цивільних осіб у нелюдських умовах у підвалах будинків у смт Гостомель Київської області, використовував їх як "живий щит" для прикриття військових дій проти ЗСУ.

РФ запустила військовий супутник

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Міністерство оборони РФ повідомило про запуск чергового військового супутника з космодрому Плесецьк в Архангельській області. Апарат було запущено "в інтересах міноборони Росії" на ракеті-носії середнього класу "Союз-2.1б" вранці в середу, заявили в російському військовому відомстві.

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Постійний координатор ООН у Спільному координаційному центрі в Стамбулі Амір Абдулла привітав повернення Росії до участі в "зерновій угоді". "Я вітаю повернення РФ до реалізації "Чорноморської зернової ініціативи" зі сприяння експорту продовольства і добрив з України", - написав він у середу в Twitter. Він також висловив подяку Туреччині за сприяння.

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Росія відновлює свою участь в реалізації угоди щодо вивезення сільськогосподарської продукції з портів України, повідомило міноборони РФ у середу. У заяві міноборони РФ ідеться, що завдяки участі ООН і Туреччини від України нібито отримано письмові гарантії, що Київ не використовуватиме "зерновий коридор" для ведення бойових дій проти Росії. "Російська Федерація вважає, що отримані гарантії наразі видаються достатніми, та відновлює реалізацію угоди", - йдеться у заяві міноборони РФ.

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Москва продовжує контакти з Анкарою щодо долі "зернової угоди", але, як і раніше, участь Росії в ній призупинено "у зв'язку з неможливістю гарантувати безпеку проходу цих суден", розповів у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

++12.29++

Російські окупанти анулюють перепустки українського зразку для персоналу на Запорізькій АЕС, а на даху енергоблоку встановили воєнне обладнання, повідомили у середу у Головному управління розвідки міністерства оборони України. Від ліцензованих співробітників оперативної зміни електростанції вимагають до 2 листопада визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "Росатомом", а іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін до 1 грудня, повідомили в ГУР МО. На даху п'ятого енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки, додали у розвідці. Також у ГУР зазначають, що до міста-супутника ЗАЕС Енергодару прибули так звані "кадирівці", які патрулюють місто групами по 15-20 осіб.

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АТ "Укрпошта" розробило процедури з роботи без світла та зв'язку. "Укрпошта" вміла працювати без електрики та комп'ютерів, коли це ще не було мейнстрімом. Тому ми повертаємося до деяких процедур за умов відсутності електрики... і не плануємо припиняти роботу. Ми розробили всі необхідні процедури, які дадуть нам змогу працювати ", - наголосив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський на брифінгу у Києві у середу. Компанія може надавати основні послуги: оплату комунальних платежів за фіксованим тарифом, здійснювати видачу пенсій та соцвиплат, оформляти всі види відправлень, оформляти передоплату на друковані видання та здійснювати продаж товарів першої необхідності.

++12.05++

Суд у Москві в середу повідомив, що санкціонував заочний арешт громадянки України Наталії Вовк, яку правоохоронні органи РФ вважають убивцею російської пропагандистки журналістки Дар'ї Дугіної. Вовк оголошено в міжнародний розшук. Їй висунуто обвинувачення в умисному вбивстві, за яким загрожує покарання аж до довічного ув'язнення. У серпні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до вбивства Дугіної, а Наталія Вовк не є громадянкою України.

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++11.45++

Обсяги купівлі населенням України валюти у жовтні перевищили обсяги її продажу на майже 250 мільйонів доларів, що значно більше, ніж у попередні місяці, повідомили у Нацбанку. Згідно з інформацією на сайті НБУ, "чиста" купівля у жовтні була сформована переважно на готівковому ринку - 228,3 мільйона доларів.

++11.25++

Вартість зруйнованого і пошкодженого російськими окупантами майна та інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" перевищує 28 мільярдів гривень, повідомила компанія у середу.

++10.50++

Через загрозу нелегальної міграції Польща починає будівництво паркану на кордоні з Калінінградською областю Росії, повідомив у середу міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Тимчасове загородження з колючим дротом буде 2,5 метра заввишки, повідомляє Reuters. Раніше через численні спроби мігрантів прорватися на територію Польщі на кордоні країни з Білоруссю було збудовано укріплене загородження.

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++10.20++

При міністерстві енергетики України створено міжнародну енергетичну консультативну раду високого рівня, повідомили у міненерго в середу. Основною метою цієї ради є підтримка України в протистоянні енергетичним викликам, що виникли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Перше засідання консультативної ради відбулося 1 листопада в Києві під співголовуванням міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон. Участь у засіданні онлайн також узяли керівники профільних міністерств Канади, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Великобританії, США, а також секретаріату Енергетичного співтовариства та Міжнародного енергетичного агентства. Як стверджують у міністерстві, всі учасники засідання висловили намір посилити координацію зусиль у боротьбі з агресором, зокрема на енергетичному фронті.

Проєкт з розмінування Держдепу США

++09.53++

США запустили в Україні проєкт допомоги у розмінуванні вартістю 47,6 мільйона доларів, повідомив у вівторок Державний департамент США. "30 вересня держдепартамент виділив 47,6 мільйона доларів компанії Tetra Tech, Inc. з Пасадени, штат Каліфорнія, для надання термінової гуманітарної допомоги Україні у розмінуванні", - йдеться у повідомленні. Згідно з умовами проєкту, компанія "зміцнить можливості України щодо виявлення та знешкодження наземних мін, нерозірваних і залишених боєприпасів, саморобних вибухових пристроїв та інших вибухонебезпечних предметів із цивільних районів". Крім того, Tetra Tech надасть Україні інструменти, необхідні для виконання робіт із розмінування. "Цей проєкт є частиною допомоги у розмінуванні у розмірі 91,5 мільйона доларів, яку Держдепартамент надасть протягом наступного року", - наголошується в повідомленні.

++09.35++

На Київщині тривають роботи з відновлення електропостачання, протягом дня планується повністю відновити підключення всіх абонентів, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. "На Київщині 16 тисяч осель залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп. Протягом дня відновимо електрику для всіх абонентів", - написав Кулеба в Telegram. Він також нагадав, що близько 6-ї ранку в регіоні розпочалися планові стабілізаційні відключення.

ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 12 населених пунктів

++09.20++

За минулу добу українські підрозділи відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області. Про це йдеться у зведенні генштабу Збройних сил України вранці у середу.

Протягом минулої доби росіяни завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Серед них - Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Микільське Запорізької області та Павлівка на Донеччині.

За даними генштабу, триває примусова так звана "евакуація" цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами.

++09.05++

Протягом 1 листопада в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 4 особи, ще 10 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 1 листопада росіяни вбили 4 цивільних у Донецькій області: 2 у Торському, 1 у Бахмуті та 1 у Колодязях. Ще 10 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram у середу. Кириленко також додав, що правоохоронці виявили тіло 5 цивільних, які загинули під час окупації - у Рубцях.

++08.55++

У середу о 6-й ранку було введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили в "Укренерго". Обмеження електропостачання зачепить споживачів у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни. В "Укренерго" нагадали, що ГПВ передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області.

++08.33++

У ніч з вівторка на середу російські окупанти атакували Україну зі східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136, майже всі збито українською авіацією та ППО, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. "12 із 13-ти боражуючих боєприпасів знищені протиповітряною обороною у східних і центральних областях держави", – сказано в повідомленні в Telegram.

++08.29++

У ніч на середу над Черкаською областю було збито два дрони-камікадзе. Ще один влучив в об'єкт інфраструктури в Черкаській громаді, без жертв, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

++08.15++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови засудили ядерну риторику Росії. Розмова лідерів двох країн відбулася у вівторок, повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Канцлер ФРН також рішуче відкинув звинувачення Москви в тому, що Україна нібито готується застосувати так звану "брудну бомбу". Крім того, сторони торкнулися у своїй розмові "зернової угоди". Канцлер ФРН високо оцінив зусилля Туреччини щодо забезпечення подальшого експорту українського зерна в рамках угоди.

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Україна прагне збільшити ліміт імпорту електроенергії

++08.04++

Україна в умовах російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури хотіла б мати потенційну можливість імпорту з ЄС значного обсягу електроенергії - 1000-1500 МВт, повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на зустрічі з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон. "Наразі 500 МВт - це максимальний ліміт імпорту електроенергії з Європи в Україну. Ми хотіли б, щоб цей обсяг був значно більшим - близько 1000-1500 МВт", - сказав він, коментуючи підсумки зустрічі під час національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, за такого підвищення ліміту Україна потенційно могла б, у разі необхідності, імпортувати електроенергію з європейських країн.

++07.50++

Постійний координатор ООН у Спільному координаційному центрі у Стамбулі Амір Абдулла сподівається на поновлення руху суховантажів з українським продовольством у четвер. "Експорт зерна та продовольства з українських портів необхідно продовжувати. Хоча рух суден не запланований на 2 листопада в рамках "Чорноморської зернової ініціативи", ми очікуємо, що завантажені судна вийдуть у море у четвер", - написав він у Twitter.

Раніше представництво ООН у СКЦ повідомило про відсутність планів щодо руху суховантажів у рамках "зернової угоди" 2 листопада. Про плани відновлення руху суден з 3 листопада повідомив також ввечері у вівторок міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. За його інформацією, очікується, що 8 суден із сільськогосподарською продукцією пройдуть "зерновим коридором" у цей день.

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++07.40++

У ніч на середу російські окупанти обстріляли з реактивної артилерії Нікополь та Нікопольську громаду Дніпропетровської області, обійшлося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Вночі та ранком росіяни знову тероризували Нікопольщину. Ударили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій з'ясовуються", - написав він у Telegram у середу вранці.

++07.30++

У Чорному морі група з 10 російських військових кораблів продовжує маневри під прикриттям узбережжя анексованого Криму, йдеться у зведенні оперативного командування "Південь". Один великий десантний корабель і один ракетоносець із 8 "Калібрами" перебувають у режимі готовності, вказується далі.

++07.15++

Очікувані поставки Іраном Росії безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет, ймовірно, посилять залежність Москви від Тегерана, вважає американський Інститут вивчення війни (ISW). Експерти вивчили повідомлення Головного управління розвідки міноборони України, яке стверджувало, що Іран має намір надіслати до РФ понад 200 бойових дронів, а також проаналізували висловлювання співрозмовників телеканалу CNN про плани Тегерана до кінця року надіслати до Росії тисячу одиниць зброї, включно з балістичними ракетами малої дальності класу "земля-земля". Москва, ймовірно, домовилася про додаткові поставки іранських систем озброєнь через виснаження російських запасів крилатих ракет і систем безпілотників під час війни, зазначають аналітики ISW.