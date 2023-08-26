Резніков упевнений у постачанні Німеччиною ракет Taurus

Коли саме Київ очікує поставок крилатих ракет Taurus із Німеччини, міністр Резніков не уточнив, але заявив, що "налаштований оптимістично". Він також поділився з західними журналістами оцінками контрнаступу.

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив упевненість у тому, що Німеччина поставить його країні крилаті ракети Taurus. "Я налаштований дуже оптимістично і бачу, що в майбутньому ми також отримаємо Taurus із Німеччини", - заявив Резніков в інтерв'ю німецьким газетам Bild, Die Welt, а також американському виданню Politico, опублікованому в суботу, 26 серпня.

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Він не уточнив, коли саме очікуються поставки крилатих ракет. "Я думаю, що це не триватиме цілий рік", - зазначив міністр. За словами Резнікова, Німеччина є серйозним партнером України в розв'язаній Росією війні та вже передала безліч систем озброєння, в тому числі й новітніх, маючи на увазі зокрема танки Leopard 2, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, бойові машини піхоти Marder і зенітні самохідні установки Gepard.

Контрнаступ ЗСУ "іде за планом"

Крім того, Олексій Резніков назвав неправдивими повідомлення, що з'явилися в ЗМІ, про критику контрнаступу ЗСУ адміністрацією США. "Це неправда", - запевнив він. Хоча, за словами Резнікова, з американською владою була проведена "серйозна дискусія", жодного тиску на Україну з боку Заходу він не відчуває.

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Контрнаступ із метою повернути окуповані Росією території "справді йде за нашим планом", який було погоджено і з західними союзниками, зазначив очільник українського оборонного відомства. Україна просувається повільно, тому що, на відміну від Росії, хоче зберегти життя своїх військових і зберегти свою військову техніку, додав він.