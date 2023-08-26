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Резніков упевнений у постачанні Німеччиною ракет Taurus

Валерій Сааков
26 серпня 2023 р.

Коли саме Київ очікує поставок крилатих ракет Taurus із Німеччини, міністр Резніков не уточнив, але заявив, що "налаштований оптимістично". Він також поділився з західними журналістами оцінками контрнаступу.

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Олексій Резніков (фото з архіву)
Олексій Резніков (фото з архіву)Фото: Lyashonok Nina/Ukrinform/abacca/IMAGO

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив упевненість у тому, що Німеччина поставить його країні крилаті ракети Taurus. "Я налаштований дуже оптимістично і бачу, що в майбутньому ми також отримаємо Taurus із Німеччини", - заявив Резніков в інтерв'ю німецьким газетам Bild, Die Welt, а також американському виданню Politico, опублікованому в суботу, 26 серпня.

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Він не уточнив, коли саме очікуються поставки крилатих ракет. "Я думаю, що це не триватиме цілий рік", - зазначив міністр. За словами Резнікова, Німеччина є серйозним партнером України в розв'язаній Росією війні та вже передала безліч систем озброєння, в тому числі й новітніх, маючи на увазі зокрема танки Leopard 2, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, бойові машини піхоти Marder і зенітні самохідні установки Gepard.

Контрнаступ ЗСУ "іде за планом"

Крім того, Олексій Резніков назвав неправдивими повідомлення, що з'явилися в ЗМІ, про критику контрнаступу ЗСУ адміністрацією США. "Це неправда", - запевнив він. Хоча, за словами Резнікова, з американською владою була проведена "серйозна дискусія", жодного тиску на Україну з боку Заходу він не відчуває.

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Контрнаступ із метою повернути окуповані Росією території "справді йде за нашим планом", який було погоджено і з західними союзниками, зазначив очільник українського оборонного відомства. Україна просувається повільно, тому що, на відміну від Росії, хоче зберегти життя своїх військових і зберегти свою військову техніку, додав він.

Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

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Олексій Резніков (фото з архіву)

Резніков упевнений у постачанні Німеччиною ракет Taurus

Конфлікти26 серпня 2023 р.
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