Резніков просить у колег в ЄС снаряди - ЗМІ (онлайн)

Глава МО України наголошує, що через брак боєприпасів вистрілюється лише п'ята частина снарядів від тієї кількості, яку можна використовувати, пише FT. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 4 березня (час київський)

++16:50++

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником штабу оборони ЗС Канади Вейном Ейром, який прибув в Україну. "Була відверта розмова. Детально поінформував колегу про оперативну ситуацію на фронті. Особливу увагу звернув на Східний напрямок. Обговорили питання постачання військової допомоги: озброєння та боєприпасів", - повідомив Залужний у Telegram.

++16:40++

Колишній президент і прем'єр-міністр, а нині заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожує нанести ракетний удар по танковому заводу, про перемовини щодо будівництва якого в Україні оголосив німецький концерн Rheinmetall. У Telegram Медведєв назвав повідомлення про перспективу будівництва заводу "примітивним тролінгом київського режиму". "Якщо таки фріци вирішать будувати по-справжньому (хоча вони ніби люди прагматичні), чекаєм з нетерпінням. Ця подія буде гідним чином відзначена салютом з "калібрів" та інших піротехнічних засобів", - написав експрезидент Росії.

++16:10++

На міжнародній конференції, що проходить у Львові, буде підписано угоду про створення в Гаазі Міжнародного центру кримінального переслідування за злочини агресії (International Centre for Prosecution of the crime of Aggression, ICPA). Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) і наголосила, що Росія та її президент Володимир Путін повинні понести відповідальність за "жахливі злочини проти України". Конференція United for Justice ("Об'єднані заради справедливості") проходить у Львові 4-5 березня.

++15:45++

Резніков терміново просить у колег в ЄС снаряди - ЗМІ

Міністр оборони України звернувся у листі до своїх колег у ЄС з проханням постачати Києву 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць, повідомляє Financial Times з посиланням на лист Олексія Резнікова. Це потрібно "для зменшення гострого дефіциту, який обмежує просування українських військ на полі бою", ідеться у публікації. У листі до своїх колег з країн ЄС Резніков наголошує, що через брак боєприпасів українські воїни вистрілюють лише п'яту частину снарядів від тієї кількості, яку вони могли б використовувати. За його словами, у середньому ЗСУ випускали 110 тисяч снарядів калібру 155 мм на місяць - це чверть від тієї кількості, яку використовувала Росія. "За нашими оцінками, для успішного виконання завдань на полі бою мінімальна потреба становить не менше 60% від повного боєкомплекту, або 356,4 тисяч снарядів на місяць", - додав міністр.

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++15:35++

Росія на даний час тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 16 кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 16 ракет, у Азовському морі - один корабель, повідомляють ВМС ЗСУ у Facebook. Зазначається також, що у Середземному морі знаходяться 10 російських кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети.

++15:30++

В деокупованій Антонівці під Херсоном дрон, запущений РФ, скинув гранату, яка влучила у поліцейський автомобіль - поранені 4 українських правоохоронців, повідомляє поліція Херсонщини у Facebook. "Їх госпіталізували до лікарні, у всіх осколкові поранення та контузія", - йдеться в повідомленні.

++15:20++

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Львові із президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою. Вони, зокрема, обговорили просування української формули миру, а також перспективи залучення до майбутнього саміту на підтримку миру широкого кола світових гравців, передусім країн Глобального Півдня. У розмові Зеленський наголосив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Єврокомісії й уже цього року розпочати переговори про вступ до ЄС.

++15:10++

Росія, судячи з усього, успішно обходить санкції Європейського Союзу та Великої сімки для отримання напівпровідників та інших технологій, необхідних для ведення війни проти України, пише Bloomberg із посиланням на європейських дипломатів. За даними видання, російський імпорт загалом значною мірою повернувся до рівня 2020 року, а аналіз даних зовнішньої торгівлі дає змогу припустити, що сучасні чипи та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших західних країнах, постачають у Росію через треті країни: Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан.

++14:55++

У Львові обговорюють створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Юристи-міжнародники, прокурори, адвокати, судді та правозахисники на конференції United for Justice обговорюють можливі шляхи притягнення до відповідальності Російської Федерації за агресію проти України.

United for Justice Фото: Igor Burdyga/DW

Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив на відкритті конференції 3 березня, що механізмів притягнення до відповідальності саме керівництва РФ за злочин агресії не існує. Президент України Володимир Зеленський у цьому контексті наголосив, що Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй має створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії.

Водночас єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що досі обговорюється формат гібридного трибуналу, який в офісах Зеленського та Костіна раніше називали неприпустимим, оскільки він не гарантує зняття імунітету з вищого керівництва РФ. За словами єврокомісара, на підтримку проєкта резолюції щодо створення міжнародного трибуналу нині вдалося зібрати голоси лише 29 країн.

++14:24++

У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок обстрілів військами РФ із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню загинули двоє людей. Пошкоджені вісім приватних будинків, дві господарські споруди, лінія електропередач і газогін. У Нікополі понівечений готель, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

У свою чергу Запорізька ОВА повідомляє, що російські артилерійські удари забрали життя двох людей у Гуляйпольській громаді.

++14:00++

Саудівська Аравія відправила до України три літаки гуманітарної допомоги в рамках програми на 100 мільйонів доларів. Серед допомоги - 135 генераторів потужністю від 20 до 400 кіловат, теплі ковдри, засоби гігієни. Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, вони будуть розподілені в шести регіонах. ‎

++13:28++

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Капустін (відомий під псевдонімом Денис Нікітін) стверджує, що українська влада узгодила атаку "диверсантів" у Брянській області РФ, що сталася двома днями раніше. "Так, звичайно, ця акція була узгоджена, інакше вона не могла би статися", - сказав він в інтерв'ю Financial Times. Він додав, що інакше бійці не змогли б у нічній темряві подолати прикордонну зону: "Там заміновані мости, камери, дрони з тепловізорами, приховані спостережні пункти. Якби я не погоджував це, думаю, нас би просто знищили".

За його словами, в операції брали участь близько 45 осіб, зокрема члени "партизанської мережі" на території Росії. Досягнутий акцією ефект він описав так, що російські прикордонники "відчули, наскільки вони беззахисні": "Ми пересувалися і працювали в прикордонній зоні, яка має бути під найсуворішою охороною".

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++12:59++

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою, яка вдруге відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Під час зустрічі Зеленський наголосив, що санкційний тиск на Росію потребує посилення, повідомляє Офіс президента. Він також вкотре зазначив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської Комісії та вже цього року розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу.

Зеленський і Мецола обговорили перспективу функціонування Офісу зв'язку Європарламенту в Україні, який має сприяти посиленню співпраці та пришвидшенню євроінтеграційних процесів.

++12:34++

Командувач НАТО в Європі: Втрати Росії - понад 200 тисяч

Головнокомандувач силами Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі оцінює російські втрати на війні проти України в понад 200 тисяч убитих і поранених солдатів, у тому числі більше 1800 офіцерів. Про це він сказав у ратуші Гамбурга 3 березня, пише Spiegel.

За його словами, в середньому російська армія випускає понад 23 тисячі артилерійських снарядів на день, а з початку війни втратила понад дві тисячі великих бойових танків.

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++12:02++

Генеральна секретарка Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Гельґа Марія Шмід (Helga Maria Schmid) заявила про готовність підтримати мирні переговори між Росією та Україною.

Вона нагадала про слова президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier), який з огляду на так званий "мирний план" Китаю наголосив, що спроможність КНР відіграти конструктивну роль у врегулюванні війни Росії проти України - під питанням. "Якщо це так, і ця роль буде можлива, то Китай у будь-якому разі має говорити не тільки з Москвою, а й з Києвом", - сказав він.

"Я можу тільки погодитися з цим і додати, що ОБСЄ в цей момент також зробить свій внесок", - сказала генсек.

++11:32++

У Білгородській області РФ безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба", повідомляє "Медуза". Це сталося врнці 3 березня: дрон, споряджений вибуховим пристроєм, врізався в порожній резервуар для нафтопродуктів ємністю три тисячі тонн. Унаслідок вибуху в резервуарі утворилася діра площею квадратний метр. Постраждалих немає.

Тим часом міністерство оборони РФ заявило сьогодні вранці, що міністр Сергій Шойгу нібито особисто проінспектував російське угруповання "Схід" в Україні.

++11:01++

ISW: ЗСУ можуть частково відступити з Бахмута

Імовірно, Збройні сили України створюють умови для контрольованого відступу з частини Бахмута на Донеччині, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як відступ з Бахмута змінить фронт на сході України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Вони посилаються на геолокаційні кадри від 3 березня, на яких, за їхніми твердженнями зафіксовано, що "українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута", що свідчить про намагання перешкодити руху Росії в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи виходу РФ із міста на захід. Якщо українське військове командування визнає необхідність відступу, то буде здійснений обмежений і контрольований відхід з особливо складних ділянок у східній частині Бахмута, вважають аналітики.

Військова розвідка Великобританії також зазначає, що протягом останніх 36 годин у Бахмуті були знищенні "два ключових мости", а бої з російськими військами "точаться в місті та навколо нього". Водночас розвідники не стверджують, що обидва мости були знищені українськими військами, так само, як і не кажуть про ймовірний відступ. За їхніми даними, "Україна підсилює цей район елітними підрозділами".

Тим часом Сили спеціальних операцій повідомили, що командувач Віктор Хоренко перевірив роботу підрозділів, які обороняють Бахмут. "Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня", - сказав він.

++10:37++

Сьогодні вранці в Часовому Яру на Донеччині через російські обстріли була поранена людина. Ще одна особа дістала поранень на Лисичанському напрямку, повідомляє у ранковому зведенні голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко. За минулу добу загинули двоє жителів області в Максимільянівці та Сіверську.

На Харківщині сьогодні зранку загинув цивільний, який підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку в селі Чайківка Чугуївського району. Внаслідок російського обстрілу 3 березня у селі Берестове був поранений цивільний, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це пише голова ОВА Олег Синєгубов.

На Херсонщині через російські обстріли 3 березня загинула людина, а 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Військові РФ обстріляли за добу територію області 69 разів, випустивши по мирних населених пунктах понад 460 снарядів з мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків і дронів. Херсон потрапив за день під обстріл чотири рази. В місті пошкоджені багатоквартирні будинки та комунальне підприємство.

++10:10++

Rheinmetall веде переговори щодо танкового заводу в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори щодо будівництва танкового заводу в Україні. Про це повідомив його генеральний директор Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю газеті Rheinische Post. "Приблизно за 200 мільйонів євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 танків Panther на рік. Переговори з українським урядом - багатообіцяючі, і я сподіваюся, що рішення буде прийняте в найближчі два місяці", - зазначив він.

Гендиректор Rheinmetall Армін Папперґер з військовим біля новітнього танку Panther KF51 Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

На думку Папперґера, для перемоги у війні Україна потребує від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку. Він вважає, що захистити завод від російських атак за допомогою українських систем протиповітряної оборони - "не важко".

++09:47++

На тлі візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Вашингтона координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі сказав DW, що необхідно працювати над тим, аби президент України Володимир Зеленський "зміг домогтися успіху на полі бою, щоби він міг домогтися успіху за столом переговорів". При цьому, говорячи про переговори задля припинення війни, Кірбі констатував: "Не схоже, що це станеться найближчим часом".

Щодо можливих поставок Китаєм зброї Росії він зазначив: "У нас усе ще немає жодних ознак того, що китайці вирішили рухатися вперед у наданні Росії будь-якої летальної зброї або засобів. Вони не зняли це питання з порядку денного, але ми не бачимо жодних ознак того, що вони рухаються в цьому напрямі просто зараз, і ми дуже сподіваємося, що вони цього не зроблять".

++09:19++

Шольц і Байден обговорили у Вашингтоні подальшу підтримку України

Центральною темою переговорів президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), які відбулися ввечері в п'ятницю, 3 березня, у Вашингтоні, стала подальша підтримка України. Про це повідомили в Білому домі та канцелярія Шольца за підсумками перемовин.

Шольц і Байден у Білому домі Фото: Susan Walsh/AP/picture alliance

Шольц відвідав Вашингтон уперше з початку війни Росії проти України та вдруге на посаді канцлера Німеччини. Переговори тривали за зачиненими дверима більше години. В них не брали участі навіть найближчі радники Байдена і Шольца. Як зазначив представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), лідери хотіли провести "дуже конфіденційний обмін думками один з одним".

Після переговорів, перейшовши до зали де знаходилися американські та німецькі чиновники, Байден пожартував, що "двоє лідерів самостійно вирішили всі світові проблеми", пише Associated Press із посиланням на джерело.

Пресконференція за підсумками розмови запланована не була. Канцлера ФРН не супроводжував традиційний пул журналістів, хоча зазвичай на таких зустрічах їхня кількість може досягати 25.

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++08:55++

Удар РФ по будинку в Запоріжжі: Кількість жертв зросла до 10

Кількість жертв ракетного удару РФ по житловому будинку в Запоріжжі зросла до 10. Станом на ранок суботи рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Удару російські військ завдали 2 березня. Рятувальники врятували 11 осіб. Також під час розбору завалів врятували двох котів і собаку. Серед 10 загиблих є дитина. Роботи продовжуються.

++08:29++

ЗМІ: До Вімблдонського турніру можуть допустити гравців з РФ

До Вімблдонського міжнародного тенісного турніру цього року можуть допустити гравців з Росії та Білорусі, повідомила британська газета The Daily Telegraph. "Усі очікування вказують на те, що Всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету зніме заборону для росіян і білорусів", - зазначило видання.

Як пише агентство спортивних новин SID, заборону, запроваджену торік на тлі війни Росії проти України, можуть зняти на британському турнірі Великого шолома 3-16 липня.

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++08:08++

У Братиславі протестували проти військової допомоги Україні

У центрі Братислави тисячі протестувальників увечері 3 березня взяли участь у мітингах, найчисленніший з яких - "Марш за мир" - був зареєстрований анонімною особою і, найімовірніше, дістав підтримку з боку правих популістів і проросійських сил. Учасники акції вимагали мирних переговорів замість постачання зброї Києву. У натовпі було видно численні словацькі, а також мінімум один російський і один - радянський прапори. На транспарантах переважали написи "Ми хочемо миру", а також гасла проти членства Словаччини в Північноатлантичному альянсі (НАТО).

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Одночасно на центральну площу перед президентським палацом вийшли мітингувальники з українськими прапорами та антипутінськими транспарантами, пише агентство dpa. За його даними, чисельність цієї групи була меншою, ніж першої.

Поліції вдалося забезпечити правопорядок, і до сутичок між учасниками двох демонстрацій не дійшло. На відеозаписах з місця подій чути лише окремі словесні перепалки, а також вигуки - "Слава Україні!".

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++07:39++

ЗСУ відбили 150 російських атак на "гарячих" напрямках

Протягом 3 березня українські військові відбили понад 150 атак російських солдатів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, де ті зосереджують основні зусилля. "На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут", - пише генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ обороняються, намагаючись покращити тактичне положення на окремих ділянках і створити умови для відновлення наступу.

"У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані "добровільні дружини". Відомо, що через війну в Україні, існує певна нестача співробітників правоохоронних органів, тому, окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів", - ідеться в повідомленні генштабу.

За добу російські війська завдали по території України 32 авіаційних і шести ракетних ударів, а також здійснили 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Внаслідок артилерійських обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення.

"Загроза завдання окупантами ракетних ударів залишається значною по всій території України", - попереджає генштаб.

Українська авіація за день завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також двох - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Крім того, збили російський літак Су-34 і вісім розвідувальних та ударних дронів різних типів. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження сил, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби РФ.

++07:21++

Президентка Європарламенту в Києві: Майбутнє України - в ЄС

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила в ніч на суботу, що приїхала з візитом до Києва.

Вона зустрілася 3 березня з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. "Майбутнє України - це членство в Європейському Союзі. Ми пройдемо весь шлях спільно з вами. Співпраця між Європарламентом і українським парламентом буде посилюватися", - написала Мецола в Twitter українською мовою.

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