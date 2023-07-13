Резніков про саміт НАТО: 1,5 млрд євро допомоги Україні

За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, за підсумками саміту НАТО Київ отримає щонайменше сім пакетів військової допомоги від міжнародних партнерів. Йдеться про допомогу на суму понад 1,5 млрд євро.

Зустрічі на саміті НАТО у Вільнюсі були "дуже продуктивними", Україна отримає понад 1,5 мільярда євро військової допомогивід міжнародних партнерів. Так підбив підсумки зустрічі лідерів держав-членів НАТО міністр оборони України Олексій Резніков. У четвер, 13 липня, він повідомив, що йдеться про щонайменше сім пакетів військової допомоги, які включають далекобійні ракети, ППО, бронетехніку та дрони.

"Ракети дальнього радіусу дії SCALP, танки Leopard, додаткові Patriot, навчання пілотів на F-16 - це лише деякі з речей, про які можна оголосити публічно", - написав Резніков у Twitter.

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Зокрема український міністр зазначив, що пакет допомоги від Німеччини вартістю 700 мільйонів євро включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, дві системи протиповітряної оборони Patriot, п'ять зенітно-ракетних комплексів Bergepanzer 2, 20 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм та п'ять тисяч димових снарядів.

Оборонний пакет від Австралії включає 30 БТР Bushmaster, а від Норвегії - тисячу мікро-дронів Black Hornet та "пакет підтримки" для NASAMS з двох додаткових центрів управління вогнем, двох пускових установок та запчастин. Резніков зазначив, що Норвегія також збільшила розмір бюджету військової допомоги Україні з 240 мільйонів доларів до 930 мільйонів, і з Осло є домовленості про посилення протиповітряної оборони та артилерійського потенціалу України.

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Від Великобританії Київ отримає більше 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків, а також пакет військової допомоги на 64,7 мільйона доларів для ремонту техніки. Франція надасть Україні ракети SCALP та додаткове інженерне обладнання для розмінування, а Канада виділить 410 мільйонів доларів нового фінансування та посилить ЗСУ бронетехнікою. З Нідерландами досягнуто домовленості про початок навчання українських пілотів у серпні, а також про "внесок у посилення української протиповітряної оборони та артилерії", зазначив Резніков.

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