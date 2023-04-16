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Українські військові на Донеччині, 29 березня 2023 рокуФото: Muhammed Enes Yildirim/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Резніков озвучив приблизні втрати України на війні

Валерій Сааков
41 хв. тому

Загальна кількість втрат України у війні, розв'язаній Росією, менша, ніж кількість жертв землетрусів у Туреччині, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Міністр оборони України Олексій Резніков запевняє, що втрати українських військових у війні, розв'язаній Росією, менші за число жертв лютневих землетрусів у Туреччині. Такі дані український урядовець розповів у інтерв'ю для іспанського видання La Razon, оприлюдненому в неділю, 16 квітня.

"Звісно, у нас є втрати, бо ми воюємо. Але вони значно менші, ніж у росіян. Я не можу назвати цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині", - заявив Резніков.

Український міністр також вказав на те, що головна мета українського командування - "зберегти життя наших військових". Натомість Росія, за його словами, використовує своїх військовослужбовців "як гарматне м'ясо". "Це тактика м'ясорубки. Їм байдуже. Тільки в одному Бахмуті Росія втрачає 500 осіб щодня. Вбитими і пораненими. (…) Це варварство", - додав урядовець.

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Резніков також вказав на погіршення ситуації на фронті для військ РФ. "Рік тому вони використовували 60 тисяч артилерійських снарядів на день, нині - 20 тисяч. Вони також мають проблеми з постачанням, і тому використовують проти нас іранські безпілотники", - зазначив міністр.

На переконання очільника міноборони України, зброя, яку використовують росіяни, є "терористичною зброєю проти мирного населення". 

Скільки було жертв землетрусів у Туреччині й Сирії

Згідно з офіційними даними влади Туреччини та Сирії, що найбільше постраждали від серії потужних землетрусів у лютому 2023 року, у Туреччині загинуло понад 47 тисяч осіб, ще понад 6,5 тисячі загинули в Сирії.

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Київ зазвичай не називає точних втрат Сил оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ. Зазначимо, що в таємних документах Пентагону, що опинилися в загальному доступі внаслідок витоку даних у США, загальні втрати Росії становлять від 189,5 до 223 тисяч осіб, зокрема 35,5 - 43 тисячі загиблих у боях і 154 - 180 тисяч поранених. Кількість втрат України оцінюється в 124,5 - 131 тисячу осіб, зокрема від 15,5 до 17,5 тисячі загиблих і від 109 до 113, 5 тисячі поранених. Утім, Олексій Резніков заявляв, що той витік - це "суміш правдивої та неправдивої інформації".

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