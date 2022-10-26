Резніков: Київ зрештою отримає західні танки та винищувачі

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 26 жовтня (час київський).

++09.22++

Збільшилася до чотирьох осіб кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Дніпра, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Російська ракета, що прилетіла до Дніпра, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо поранені. Це дві жінки і двоє чоловіків. Усі в лікарні. Троє важких", - написав він у Telegram.



++09.00++

Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений, що Київ зрештою отримає західні танки та винищувачі, щоб допомогти витіснити російські війська. Про це він розповів у інтерв’ю виданню Politico. "Я дійсно оптимістично налаштований, що танки Abrams можливі в майбутньому, і я впевнений, що винищувачі, такі як F-16, F-15 або Gripen зі Швеції, також будуть можливі", - сказав він. Резніков висловив упевненість, що влада Великобританії, Німеччини і Франції в питанні постачання танків західного виробництва в Україну "чекатиме політичного рішення Сполучених Штатів". "Після перших Abrams, упевнений, у нас будуть Leopard, Marder та інші види важкої бронетехніки, такі як танки", - вважає він.

++08.35++

США передали Україні дві системи протиповітряної оборони NASAMS, заявив голова компанії-виробника цих систем Raytheon Technologies Грегорі Хейс. "Ми нещодавно доставили дві системи NASAMS. Це наші просунуті системи "земля-повітря", ми передали їх уряду кілька тижнів тому і сьогодні їх розгортають в Україні", - сказав він в інтерв'ю каналу CNBC.

Він додав, що ці системи можуть збивати, як дрони, так і балістичні ракети і літаки. За словами Хейса, Raytheon Technologies також готова надати і "більш просунуті" системи ППО Patriot, але наразі уряд США не ухвалював рішення про їхню передачу Україні. "Ми готові це зробити так швидко, як нам дозволить уряд", - зазначив голова компанії.

++08.01++

Новий уряд Великобританії продовжить "непохитну" підтримку України, запевнив президента України Володимира Зеленського прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак під час телефонної розмови увечері 25 жовтня. Прем'єр-міністр заявив, що "президент Зеленський може розраховувати на подальшу солідарність його уряду". Обидва лідери погодилися з необхідністю продовжувати тиск на "варварський режим" президента Росії Володимира Путіна шляхом продовження економічних санкцій, повідомив сайт уряду Великобританії за підсумками розмови. Британський прем'єр також відзначив важливість роботи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні для ядерної безпеки та протидії дезінформації. Зеленський привітав Сунака з призначенням, а також з головним індуїстським святом - Дівалі, яке відзначається цього тижня. "Прем'єр-міністр подякував йому та висловив надію, що найближчим часом вони зустрінуться особисто", - йдеться в повідомленні.

У вівторок Сунак також поспілкувався з президентом США Джо Байденом і обговорив подальшу підтримку, яку обидві держави надають України, притягнення Росії до відповідальності за її агресію і забезпеченні поразки Путіна у війні.

Читайте також: Британська підтримка України: чого чекати від нового прем'єра Ріші Сунака

++07.35++

Протягом минулої доби росіяни завдали п'ять ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснили понад сто обстрілів з реактивних систем залпового вогню, звітує у ранковому зведенні генштаб ЗСУ. "Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них - місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області", - йдеться у повідомленні. Українська сторона звітує про 21 авіаудар по об'єктах РФ та про відбиття атак у районах дев'яти населених пунктів. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова", - повідомляють у ЗСУ.

Україна почала тестувати імпорт електроенергії

++07.00++

Українські трейдери "Д. Трейдінг", "ЕРУ" та АТ "Енергетична компанія України" після скасування експорту електроенергії до Європи почали тестувати можливості імпорту електроенергії, розпочавши зі Словаччини, свідчать результати добових аукціонів НЕК "Укренерго" з продажу міждержавного перетину у напрямку цієї країни, передає "Інтерфакс-Україна". Ціна продажу перетину у всі дні, в які компанії брали участь в аукціонах, становила 0 грн/мвт-год.

Читайте також: Енергетичний фронт: як українці економлять електроенергію

