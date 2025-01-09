Режим Асада повалено: настав час зняти санкції з Сирії?

За режиму Асада щодо Сирії було запроваджено жорсткі міжнародні санкції. Але Асада скинули, причина подовжувати санкції зникла. Експерти кажуть, що чинні обмеження загрожують мирному транзиту влади в Дамаску.

Міжнародні санкції робили злочинною будь-яку співпрацю з сирійською владою за Асада. Але якою має бути взаємодія з новим керівництвом країни? Цим питанням переймаються гуманітарні організації, представники громадянського суспільства та сирійські емігранти відтоді, як повстанці повалили режим Башара Асада.

Сирія тривалий час залишається державою, щодо якої запроваджено чи не найжорсткіші у світі санкції - через клан Асадів, який правив країною протягом 54 років. Але після падіння режиму в Дамаску сирійські повстанці створили перехідний уряд, який успадкував усі накладені на режим Асада обмеження.

Не повторити помилки у випадку Афганістану

Санкції, що діють щодо Сирії, не дають змоги укладати угоди з імпорту пшениці або палива, повідомив агентству Reuters міністр фінансів перехідного сирійського уряду. Новий міністр закордонних справ Асаад Шайбані також торкнувся теми санкцій під час візиту до Катару минулого тижня. "Ми знову закликаємо США скасувати ці санкції, які тепер спрямовані проти сирійського народу", - заявив міністр.

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За словами сирійських політиків, якщо обмеження не буде знято, країні загрожує катастрофа, і експерти схильні з цим погодитися. "Економіка Сирії перебуває у великій небезпеці, і транзит влади ризикує зіткнутися з великими проблемами, якщо така траєкторія розвитку, що поглиблюється західними санкціями, зберігатиметься", - підтверджує Жульєн Барнс-Дейсі, директор програми з Близького Сходу і Північної Африки Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

Афганістан після приходу до влади талібів 2021 року слугує прикладом того, чого не слід робити в подібних випадках, написали минулого тижня експерти Міжнародної антикризової групи (ICG) у журналі Foreign Policy. "Зовнішні гравці, схоже, готові повторити багато з тих самих помилок, які вони зробили в Афганістані після приходу до влади руху "Талібан", - стверджують експерти.

Володимиру Путіну не вдалося врятувати дружній режим Башара Асада (л) від падіння Фото: Kremlin Press Office/Anadolu/picture alliance

Західні уряди "залишили чинними економічні санкції, які не зчинили на талібів жодного пом'якшувального впливу, а (навпаки. - Ред.) завдали удару по прагматичному крилу "Талібану", розширивши можливості прихильників жорсткої лінії в перші нестабільні місяці правління режиму".

Невелике полегшення для Сирії

У понеділок, 6 січня, уряд США, схоже, пішов на зміну своєї санкційної політики щодо Сирії за допомогою видачі так званої генеральної ліцензії. Вона не скасовує санкції, але передбачає деякі винятки з них.

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Генеральна ліцензія 24, видана управлінням мінфіну США з контролю за іноземними активами, діє протягом шести місяців і дозволяє "операції з сирійськими державними структурами", а також угоди, пов'язані з поставками палива та електроенергії і "некомерційними особистими грошовими переказами" через центробанк Сирії. Під останніми зазвичай розуміють приватні перекази коштів і зарплати.

Документ доповнює "гуманітарні винятки", ухвалені раніше ООН, ЄС і США після землетрусу, що стався на півночі Сирії та в Туреччині 2023 року. На думку групи правозахисних організацій "Американська коаліція за Сирію" (ACS), що базується у Вашингтоні і лобіювала скасування санкцій, видачу ліцензії можна розглядати як "часткову перемогу".

Це "крок у правильному напрямку", зазначив у заяві, надісланій DW, співробітник відділу політики ACS Самір Сабунгі. І додав, що ACS продовжить домагатися повного скасування режиму санкцій щодо Дамаска.

Санкції проти Сирії - які та за що?

США вперше занесли Сирію до списку держав-спонсорів тероризму 1979 року через те, що її уряд підтримував угруповання, визнані Вашингтоном терористичними. У 2004 році Сполучені Штати запровадили додаткові санкції та обмеження на експорт із Сирії у зв'язку з її діяльністю в сусідньому Лівані. Після 2011 року, коли режим Асада почав жорстоко придушувати антиурядові демонстрації, санкції було розширено через використання владою хімічної зброї, порушення прав людини та наркоторгівлю.

Євросоюз запровадив санкції щодо Сирії 2005 року, а також посилив їх, коли 2011 року в країні почалася громадянська війна. Крім того, радикальне ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), що очолило грудневий наступ на Дамаск і контролює перехідний уряд, також перебуває під міжнародними санкціями, оскільки багато країн, зокрема США, Великобританія і Росія, зараховують його до терористичних організацій через зв'язки з "Аль-Каїдою".

Чи допоможе новій сирійській владі генліцензія мінфіну США?

Можливо, що генеральна ліцензія мінфіну США виявиться не дуже ефективною, попереджають експерти. Це пов'язано з тим, що багато організацій - наприклад, банки - схильні діяти в рамках так званого "надмірного дотримання" обмежень. Побоюючись вторинних санкцій або іншої інтерпретації правил у майбутньому, вони виявляють крайню обережність, оскільки недотримання санкцій може призвести до мільярдних штрафів.

Французький банк BNP Paribas оштрафували майже на 9 мільярдів доларів за порушення санкцій через бізнес у Судані, Ірані та на Кубі Фото: Elsa BIyick/Hans Lucas/AFP/Getty Images

Є й інші складнощі. Незважаючи на дію генеральної ліцензії, будь-яку особу або організацію, які співпрацюють з ХТШ, все одно можуть притягнути до відповідальності "за надання матеріальної підтримки терористам". Лідер "Хаят Тахрір аш-Шам" Ахмад аш-Шараа раніше обіцяв, що його угруповання буде розпущене, що може частково вирішити це питання.

Крім того, деякі антисирійські санкції "застосовуються до конкретних інститутів, які будь-який тимчасовий режим або режим, що приходить на зміну колишньому, найімовірніше, збереже", пишуть аналітики-юристи Скотт Андерсон і Алекс Зерден у матеріалі, опублікованому в середині грудня у ЗМІ Lawfare. Наприклад, центробанк Сирії, пояснюють вони, перебуває під санкціями.

Як домогтися скасування санкцій проти Сирії?

Інший аспект, що стосується санкцій проти Сирії, полягає в тому, що поки що неясно, коли і як новий перехідний уряд зможе отримати додаткові послаблення. Минулого тижня високопоставлені європейські дипломати - міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та її французький колега Жан-Ноель Барро - відвідали Сирію і зустрілися з представниками ХТШ. Ця поїздка в Дамаск була "дуже позитивним першим кроком", вважає Жюльєн Барнс-Дейсі з ECFR. Але за його оцінкою, під час візиту дипломати, схоже, сфокусувалися на досить вузькій тематиці.

Анналена Бербок, Ахмад аш-Шараа та Жан-Ноель Барро Фото: Dominik Butzmann/AA/photothek/picture alliance

"Мене більше турбує те, що вся увага була зосереджена на тому, що сирійці повинні зробити все правильно, щоб заручитися підтримкою Заходу", - пояснив він. І додав, що "дуже мало уваги приділяється тому, як європейці можуть активно підтримувати сирійців у вирішенні поточних проблем". Очевидно, що нерішучість Європи багато в чому виправдана, але "якщо європейці та США діятимуть надто повільно, вони ризикують підірвати і без того крихкий перехідний процес" у Сирії, застеріг Барнс-Дейсі.

Як зазначають у соцмережах інші спостерігачі, послаблення санкцій необхідне для того, щоб сирійський перехідний уряд міг домогтися того, чого хочуть ЄС і США, а не навпаки. На думку Барнса-Дейсі, тепер, коли США запропонували механізм полегшення санкцій, ЄС може піти за ними. Німеччина розглядає це питання, і наразі тривають відповідні переговори на рівні ЄС, ідеться в заяві міністерства закордонних справ ФРН, отриманій DW електронною поштою.

"Ми активно обговорюємо способи, за допомогою яких можемо зняти санкції з сирійського населення в певних секторах економіки", - сказано в заяві. При цьому в МЗС уточнили, що зняття санкцій і питання виключення ХТШ зі списку терористичних організацій можуть бути одноголосно вирішені тільки на рівні Євросоюзу.