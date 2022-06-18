 Reuters: США заморозили продаж Києву чотирьох безпілотників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2022

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Новини

Reuters: США заморозили продаж Києву чотирьох безпілотників

За даними агенції Reuters, управління Пентагону призупинило план продажу Києву MQ-1C Gray Eagle через загрозу того, що складні комплектуючі можуть потрапити до Росії.

Будівля Пентагону у Вашингтоні, США

Будівля Пентагону у Вашингтоні, США

Реалізація плану адміністрації Джо Байдена з продажу Україні чотирьох американських розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, здатних нести ракети Hellfire, призупинена через побоювання, що обладнання може потрапити до рук ворога. Про це у п'ятницю, 17 червня, повідомила агенція Reuters із посиланням на два джерела.

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Технічні заперечення були висунуті під час детальної перевірки з боку управління Пентагону, що відповідає за безпеку американських військових технологій. Раніше продаж, який обговорювався з березня, був схвалений Білим домом, відзначили троє співрозмовників агенції.

Заперечення пов'язані з тим, що радар та оптико-електронна система на безпілотниках можуть становити загрозу безпеці США у разі їх потрапляння до російських військових.

Джерела агенції повідомили, що це міркування спершу не було враховано, проте було порушено на нарадах у Пентагоні наприкінці минулого тижня.

Угоду може заблокувати Конгрес США

"Перевірка безпеки технологій є стандартною практикою при передачі американських оборонних виробів усім міжнародним партнерам. Усі випадки розглядаються індивідуально, виходячи з їхньої специфіки. У рамках встановленого процесу побоювання, що стосуються національної безпеки, доводяться до відповідного органу, що ухвалює рішення", - зазначила представниця американського військового відомства Сью Гоф.

Питання, чи дати зелене світло угоді, розглядається вищими інстанціями в Пентагоні, проте терміни ухвалення рішення не зрозумілі, сказав співрозмовник Reuters.

Одним із компромісів могла б стати заміна комплектуючих на менш передові, проте на це можуть піти місяці, зазначило одне із джерел. Зрештою, угоду ще може заблокувати Конгрес США.

Новий пакет військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні, що включає реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS. Ці системи здатні прицільно вражати цілі на відстані до 80 км. "Сполучені Штати підтримуватимуть наших українських партнерів та надаватимуть Україні озброєння й обладнання для оборони", - зазначив Байден.

У свою чергу Держдепартамент США повідомив, що обсяг нового пакета військової допомоги Україні становить 700 мільйонів доларів.

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