 Reuters: Google заблокує всі оновлення для Huawei | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2019

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Новини

Reuters: Google заблокує всі оновлення для Huawei

Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі Google play і Gmail, оскільки в США компанію внесли в чорний список. У неї залишиться доступ до Android у версії з відкритих джерел.

Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google

Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google

Смартфони Huawei не отримуватимуть оновлення Android, оскільки корпорація Google перериває співпрацю з китайською компанією після того, як міністерство торгівлі США внесло її в чорний список. Це означає, що Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail, повідомило в неділю, 19 травня, агентство Reuter з посиланням на джерела.

У Huawei залишиться доступ до Android, але тільки в тій версії, яка знаходиться на відкритих джерелах. Китайська компанія позбудеться доступу до технологій і програмного забезпечення Google, а також не зможе розраховувати на технічну підтримку. В Google триває обговорення варіантів співпраці з Huawei на нових умовах, уточнює агентство. Адвокати Huawei, своєю чергою, вивчають вплив на компанію внесенням її в чорний список, повідомили у компанії минулого тижня.

США підозрюють Huawei в шпигунстві. Міністерство торгівлі США внесло Huawei та ще 70 пов'язаних з китайським концерном підприємств до списку організацій та осіб, стосовно яких діють заборони чи обмеження за "діяльність, яка суперечить національній безпеці" країни. Цей крок ускладнить Huawei придбання виробленого американськими компаніями технологічного обладнання.

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Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким запровадив надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері. (16.05.2019)

Позов пов'язаний із забороною на використання обладнання Huawei держструктурами США. Huawei заявляє, що заборона необґрунтована. (07.03.2019)

Раніше у США неодноразово заявляли, що Huawei надто сильно пов'язаний з урядом КНР, й адміністрація Трампа наполягала на відстороненні китайського концерну від робіт із запровадження мереж 5G.

У січні міністерство юстиції США висунуло Huawei, двом її дочірнім підприємствам і фінансовій директорці Мен Ваньчжоу звинувачення в скоєнні низки злочинів. Їх обвинувачують у банківському шахрайстві, порушенні санкцій, перешкоджанні правосуддю, а також промисловому шпигунстві. Крім того, Huawei звинувачують у викраданні комерційної таємниці у його американських партнерів. Ідеться насамперед про розробки компанії T-Mobile в галузі роботизованих телефонів. Такі дії китайського технологічного концерну не лише завдали шкоди американським компаніям та фінансовим інституціям, а й "становили загрозу вільній та чесній світовій торгівлі", наголошують у ФБР.

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Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google

Reuters: Google заблокує всі оновлення для Huawei

Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, оскільки в США компанію внесли в чорний список.  

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