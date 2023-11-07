ЗМІ: ЄК рекомендуватиме почати з Києвом переговори про вступ

Єврокомісія має намір рекомендувати почати переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС, якщо обидві країни виконають умови, що залишилися, пише агентство Reuters. Офіційні перемовини можуть розпочатися у 2024 році.

Європейська комісія (ЄК) - вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу - має намір у середу, 8 листопада, рекомендувати розпочати переговори про вступ України та Молдови до складу Європейського Союзу, коли обидві країни виконають вимоги, що залишилися. Про це повідомило в понеділок, 6 листопада, агентство Reuters з посиланням на двох неназваних представників ЄС.

Як зазначає агентство, обидва співрозмовники - той, хто бачив проєкт звіту Європейської комісії перед його публікацією, і той, хто знайомий з його змістом, - сказали, що рекомендації означають, що офіційні переговори з Києвом і Кишиневом можуть розпочатися у 2024 році.

Брюссель представить доповідь про поступ України на шляху реформ

8 листопада Єврокомісія представить чергову доповідь про поступ, досягнутий Україною та Молдовою на шляху до набуття статусу кандидатів у ЄС - за семи пунктами, виконання яких від них вимагає Брюссель. На підставі цієї доповіді глави держав та урядів 27 держав Євросоюзу на саміті у грудні ухвалять рішення про доцільність початку переговорів з Києвом та Кишиневом про вступ до ЄС.

ЄК: Київ виконав завдання на 90 відсотків

Україна вже давно домагається початку офіційних переговорів щодо приєднання до Євросоюзу. Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) виступаючи у Верховній Раді України, зазначила, що Київ виконав свої завдання на 90 відсотків.

Ще у вересні цього року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на урядовому рівні Україна "повністю завершила виконання семи рекомендацій Єврокомісії".

Крім того, 1 листопада пресслужба Верховної Ради України поширила заяву заступниці Голови Комітету з питань інтеграції України з ЄС, голови делегації України в ПАРЄ Марії Мезенцевої. Згідно з її заявою, Україна "за такий рекордно короткий термін виконала всі рекомендації" Єврокомісії, необхідні для початку перемовин про вступ.

Сім вимог Брюсселя до Києва - блоки реформ

Як повідомлялося, одночасно із затвердженням статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, Брюссель висунув низку вимог для Києва щодо подальшого проведення реформ, власне перелік із семи пунктів.

Зокрема йдеться про сім блоків реформ, що містять реформу Конституційного суду, подальше втілення судової реформи, боротьбу з корупцією та посилення антикорупційних органів, боротьбу з відмиванням грошей, послаблення впливу олігархів, гармонізацію аудіовізуального законодавства з європейським та зміни в законодавстві про нацменшини.