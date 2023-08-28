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ЗМІ: Білий дім стає дедалі впевненішим у смерті Пригожина

Роман Губа
28 серпня 2023 р.

У Білому домі заявили, що дедалі більше переконуються, що власник ПВК "Вагнер" дійсно загинув, пише Reuters. Натомість у Росії поки не кажуть про дату поховання Пригожина.

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Імпровізований меморіал Пригожину у Ростові-на-Дону
Імпровізований меморіал Пригожину у Ростові-на-ДонуФото: Stringer/AFP

У Білому домі заявляють, що стають дедалі впевненішими у тому, що власник приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин дійсно загинув у авіакатастрофі, пише Reuters у понеділок, 28 серпня. Раніше у Білому домі казали, що "ніхто не буде здивованим", якщо повідомлення про  перебування Пригожина на борту літака, що розбився, підтвердяться.

Слідчий комітет РФ підтвердив загибель Пригожина

У Слідчому комітеті РФ заявили 27 серпня, що завдяки молекулярно-генетичним експертизам встановили особи всіх 10 загиблих в авіакатастрофі у Тверській області.

"Вони відповідають списку, заявленому в польотному листі", - йдеться на сайті СК. Раніше цей список публікувало російське Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіцація).

Таким чином влада РФ офіційно підтвердила загибель ватажка російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та одного з її командирів Дмитра Уткіна, позивний якого - "Вагнер" - за даними ЗМІ, й взяли за назву цієї групи.

Поховання Пригожина

Рішення щодо поховання загиблих в авіакатастрофі з Пригожиним поки що не ухвалене, заявив 28 серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков. Він також відмовився відповідати на питання, чи візьме участь у похованні Володимир Путін.

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