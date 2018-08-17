Reuters повідомило, що Credit Suisse заморозив 5 млрд на рахунках росіян, банк це заперечив

Агентство Reuters повідомило в середу, 22 серпня, що банк Credit Suisse відповідно до санкцій США заморозив великі суми на клієнтських рахунках. За цими даними, у другому кварталі поточного року заморожено близько 5 мільярдів франків (5 мільярдів доларів США). Однак Credit Suisse пізніше, у четвер, 23 серпня, спростував цю інформацію. Офіційна представниця банку повідомила, що Credit Suisse рекласифікував деякі пов'язані з Росією активи у зв'язку із запровадженими санкціями США, але "активи через рекласифікацію не заморожені".

Офіційна представниця банку не повідомила, кому належать ці кошти, однак зазначила, що Credit Suisse співпрацює з наглядовими відомствами, щоб забезпечити у всіх країнах, в яких займається бізнесом, дотримання правил, включно із санкціями щодо Росії.

Донедавна одним з клієнтів банку був Віктор Вексельберг, включений 6 квітня у список санкцій США. В цілому до нього потрапили 24 бізнесмени і чиновники з РФ, з них - сім мільярдерів, а також 14 компаній. Раніше через санкції США російський бізнесмен Олег Дерипаска був змушений відмовитися від орендованих ним приватних літаків, які належали Credit Suisse і Raiffeisen.

Два інших швейцарських банки - UBS та Julius Baer - також заявили, що виконують вимоги "Швейцарії, ООН, ЄС та США" та "співпрацюють з міжнародними регуляторами… у сфері санкцій", однак не уточнювали, чи вони заморожували чиїсь рахунки.

Швейцарська служба з нагляду за фінансовими ринками FINMA не зобов'язує банки країни дотримуватися іноземних санкцій, однак рекомендує їм діяти так, щоб зводити до мінімуму правові та репутаційні ризики, зазначає Reuters. Credit Suisse раніше був оштрафований за порушення санкцій щодо Ірану, у 2009 році банк заплатив за це 500 мільйонів доларів.

"Шкідлива діяльність" Росії

Коментуючи запровадження санкцій у квітні, міністр фінансів США Стівен Мнучін пояснив, що вони не пов'язані з конкретними правопорушеннями, а введені у відповідь на "шкідливу діяльність Росії". Йдеться про покарання Москви за всі її діяння останнього часу, включно з анексією Криму, підтримкою сирійського режиму і спробами підірвати західну демократію.

Виведення капіталу з Росії

Завдяки банківській таємниці та політичній стабільності в країні швейцарські банки користуються великою популярністю у заможних росіян, охочих вивести капітали з країни. Агентство Reuters наводить дані Центробанку РФ, згідно з якими в 2017 році з Росії до Швейцарії надійшло близько 6,2 мільярда доларів, в три рази більше, ніж до США.

Дивитись відео 01:40 Now live 01:40 хв Поділитись Нові санкції США проти Росії: проти кого і за що? (22.08.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/33X2r Нові санкції США проти Росії: проти кого і за що? (22.08.2018)