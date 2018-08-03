Reuters: Крим через санкції залишила остання західна мережа готелів

Американська Best Western Hotels & Resorts, остання західна мережа готелів, яка працювала в Криму, залишила півострів через санкції, запроваджені після анексії півострова Росією. Про це інформагенція Reuters пише у п'ятницю, 3 серпня, з посиланням на двох співробітників готелю. "Тепер ми називаємося просто "Готель Севастополь". Але нічого не змінилося, стандарти ті ж, три зірки. Просто перестали платити за франшизу", - сказав співробітник, який додав, що договір про франшизу з Best Western припинив дію в жовтні минулого року через санкції, повідомляє Reuters.

Best Western не володіє і не управляє готелями, але за плату дозволяє власникам або операторам готелів використовувати бренд, маркетингову та іншу підтримку. Запроваджені після анексії Криму санкції забороняють американським компаніям вести бізнес в Криму, проводити транзакції через кримські банки і робити нові інвестиції в Крим, вони також не дозволяють вести бізнес з багатьма особами та компаніями.

Побудований в середині минулого століття в стилі сталінського неокласицизму готель, у 2000-х отримав назву "Best Western Севастополь". У різні роки цей готель приймав туристів, відомих політиків і діячів культури, включно з поетом Йосипом Бродським.

У головному офісі Best Western відмовилися давати коментарі щодо даної ситуації. Контролюючий власник готелю - зареєстрована на Сейшельських островах компанія Sevastopol Investment Group Ltd, згідно з даними податкової служби. Агентство Reuters не змогло зв'язатися з цією компанією.