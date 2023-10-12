Республіканці висунули кандидата на посаду спікера Палати
Представники Республіканської партії США на таємному голосування висунули кандидатуру конгресмена з Луїзіани Стіва Скаліса на посаду спікера Палати представників Конгресу США. Про це увечері у середу, 11 жовтня, повідомила Reuters.
Як пише агенція, під час внутрішнього голосування Скаліс випередив Джима Джордана, якого підтримує експрезидент США Дональд Трамп, та отримав 113 голосів, тоді як його суперник - 99.
Щоб стати новим спікером Палати представників США, він має отримати отримати схвалення її повного складу - щонайменше 217 голосів. Його попереднику Кевіну Маккарті свого часу довелося пройти 15 турів голосування, перш ніж стати спікером, нагадує агенція.
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За словами Скаліса, у разі призначення його на посаду спікера, насамперед він призначить голосування за резолюцію, яка чітко дасть зрозуміти, що Сполучені Штати стоять на боці Ізраїлю в його війні з бойовиками ХАМАС у Секторі Гази.
3 жовтня у США вперше в історії усунули з посади голови Палати представників Конгресу США республіканця Кевіна Маккарті. Голосування ініціював його однопартієць Метт Ґейц, який є прихильником експрезидента Дональда Трампа. Приводом стали закиди в бік Маккарті в таємній угоді з президентом Джо Байденом через те, що той заручився підтримкою демократів у голосуванні за законопроєкт про тимчасовий бюджет, спрямований на уникнення припинення роботи уряду (шатдауну).
Як пише агенція, американці мало вірять у здатність Конгресу подолати свої партійні розбіжності і чвари республіканців, які призвели до відставки Маккарті 3 жовтня. 64 відсотки респондентів опитування Reuters/Ipsos, проведеного минулого тижня, заявили, що не вірять, що політики можуть відкласти вбік партійні розбіжності заради блага нації.
До усунення Маккарті в історії Палати представників було лише три вимоги щодо зміщення спікера з посади, а голосування з такого питання відбулося лише одного разу: в 1910 році республіканці спробували змістити Джозефа Кеннона, але за підсумками голосування той зберіг посаду, хоча його позиції були ослаблені.
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