Республіканці висунули кандидата на посаду спікера Палати

Представники Республіканської партії США висунули кандидатуру конгресмена Стіва Скаліса на посаду спікера Палати представників. Тепер йому треба отримати схвалення повного складу Палати.

Представники Республіканської партії США на таємному голосування висунули кандидатуру конгресмена з Луїзіани Стіва Скаліса на посаду спікера Палати представників Конгресу США. Про це увечері у середу, 11 жовтня, повідомила Reuters.

Як пише агенція, під час внутрішнього голосування Скаліс випередив Джима Джордана, якого підтримує експрезидент США Дональд Трамп, та отримав 113 голосів, тоді як його суперник - 99.

Щоб стати новим спікером Палати представників США, він має отримати отримати схвалення її повного складу - щонайменше 217 голосів. Його попереднику Кевіну Маккарті свого часу довелося пройти 15 турів голосування, перш ніж стати спікером, нагадує агенція.

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За словами Скаліса, у разі призначення його на посаду спікера, насамперед він призначить голосування за резолюцію, яка чітко дасть зрозуміти, що Сполучені Штати стоять на боці Ізраїлю в його війні з бойовиками ХАМАС у Секторі Гази.

3 жовтня у США вперше в історії усунули з посади голови Палати представників Конгресу США республіканця Кевіна Маккарті. Голосування ініціював його однопартієць Метт Ґейц, який є прихильником експрезидента Дональда Трампа. Приводом стали закиди в бік Маккарті в таємній угоді з президентом Джо Байденом через те, що той заручився підтримкою демократів у голосуванні за законопроєкт про тимчасовий бюджет, спрямований на уникнення припинення роботи уряду (шатдауну).

Як пише агенція, американці мало вірять у здатність Конгресу подолати свої партійні розбіжності і чвари республіканців, які призвели до відставки Маккарті 3 жовтня. 64 відсотки респондентів опитування Reuters/Ipsos, проведеного минулого тижня, заявили, що не вірять, що політики можуть відкласти вбік партійні розбіжності заради блага нації.

До усунення Маккарті в історії Палати представників було лише три вимоги щодо зміщення спікера з посади, а голосування з такого питання відбулося лише одного разу: в 1910 році республіканці спробували змістити Джозефа Кеннона, але за підсумками голосування той зберіг посаду, хоча його позиції були ослаблені.

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