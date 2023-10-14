Республіканці висунули на посаду голови Палати Джордана

Прихильник експрезидента США Дональда Трампа, 59-річний конгресмен-республіканець від штату Огайо Джим Джордан може стати наступником Кевіна Маккарті на посаді спікера Палати представників Конгресу США. Як повідомили у Республіканській партії у п'ятницю, 13 жовтня, у боротьбі за право бути номінованим на цю посаду від своєї партії Джордан на закритому внутрішньопартійному голосуванні обійшов Остіна Скотта - конгресмена від штату Джорджія.

Як пише "Голос Америки" з посиланням на помічника одного з американських депутатів, Джордан отримав 124 голоси однопартійців, а Скотт - лише 81. Водночас, щоб обійняти посаду спікера Палати представників, Джиму Джордану необхідна підтримка більшості під час загального голосування в Палаті.

Для цього йому потрібно заручитися підтримкою щонайменше 217 депутатів. Зараз у республіканців 221 місце із 465 у Палаті представників. Очікується, що всі демократи проголосують проти кандидатури Джордана.

За імпічмент Байдена та проти допомоги Україні

Джим Джордан отримав популярність як лідер правого крила республіканців у Палаті представників. Наразі він очолює юридичний комітет Палати. На цій посаді Джордан бере участь у розслідуванні ролі президента США Джо Байдена у суперечливому бізнесі його сина Хантера Байдена в Україні. Це розслідування може загрожувати Байдену-старшому імпічментом.

Джим Джордан виступає проти збільшення допомоги США Україні.

11 жовтня Джордан поступився правом бути номінованим від Республіканської партії на посаду спікера Палати представників Стіву Скалісу. Однак 12 жовтня Скаліс зняв свою кандидатуру, коли стало очевидним, що він не має шансів отримати більшість на загальному голосуванні Палати.

Усунення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників

Республіканець Кевін Маккарті 3 жовтня після голосування, ініційованого його однопартійцем Меттом Гетцом, втратив посаду голови нижньої палати американського парламенту. Відтоді робота Палати представників паралізована.

Конгрес Сполучених Штатів 30 вересня схвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет, спрямований на уникнення припинення роботи федерального уряду (шатдауну). Проєкт бюджету, запропонований Кевіном Маккарті і розрахований на період до 17 листопада, включає витрати на функціонування державних органів, а також допомогу при стихійних лихах, проте в ньому немає грошей на допомогу Україні.

Документ було схвалено завдяки тому, що Маккарті вдалося заручитися голосами не лише своїх однопартійців, а й деяких демократів. На цьому тлі Гетц звинуватив спікера Палати представників у підтримці президента США, демократа Джо Байдена, замість відстоювання інтересів Республіканської партії.

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