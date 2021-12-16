"Репортери без кордонів": у світі за рік ув'язнили рекордну кількість журналістів

У 2021 році кількість журналістів, заарештованих по всьому світу за виконання професійної діяльності, зросла до пікових показників. Про це повідомляє організація "Репортери без кордонів" у своєму щорічному звіті, опублікованому у четвер, 16 грудня. За його даними, за ґратами зараз перебувають 488 співробітників ЗМІ, що на 20 відсотків більше ніж рік тому. Цей розвиток, на думку "Репортерів без кордонів", спричинений насамперед погіршенням ситуації в таких країнах, як Білорусь, М'янма та Китай. Україна у звіті не фігурує.

Найбільше заарештованих - у Китаї

Як і в минулі роки, найбільша кількість ув'язнених журналістів (127) у порівнянні з іншими країнами світу, знаходиться в Китаї. Після ухвалення влітку 2020 року закону про національну безпеку, спрямованого на встановлення жорсткішого контролю над Гонконгом, у цьому регіоні було заарештовано та відправлено за ґрати не менше 10 журналістів.

У М'янмі після військового путчу взимку 2021 року і масових протестів після цього за ґратами опинилися 52 журналісти в порівнянні з двома заарештованими працівниками ЗМІ роком раніше. У п'ятірку країн з найбільшою кількістю затриманих журналістів входить також В'єтнам (43), Білорусь (32) і Саудівська Аравія (31).

Переслідування журналістів та журналісток у Білорусі

Білорусь потрапила до найбільш несприятливих країн через жорстке придушення режимом Олександра Лукашенка масових протестів після виборів президента, що відбулися у серпні 2020 року. У підсумку за рік кількість заарештованих журналістів у країні зросла з 7 до 32.

У доповіді окремо згадується колишній редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, який був затриманий 23 травня в результаті примусової посадки в Мінську літака Ryanair, який летів у Вільнюс. Протасевич досі перебуває під домашнім арештом.

Інша особливість Білорусі полягає в тому, що в цій країні - єдиній у світі - в ув'язненні перебуває більше жінок-представниць ЗМІ (17), ніж чоловіків (15). Як наголошують "Репортери без кордонів", ці цифри свідчать про те, що білоруський режим відмовився від "традиційної патріархальної терпимості по відношенню до жінок", зненацька захоплений тим, що саме жінки зіграли провідну роль у протестах. Першими з засуджених журналісток стали Катерина Андрєєва та Дар'я Чульцова - співробітниці польського телеканалу "Белсат", який мовить на Білорусь. Вони засуджені до двох років позбавлення волі за висвітлення протестів.

За даними "репортерів без кордонів", за останні чотири роки кількість засуджених представниць ЗМІ у всьому світі зросла вдвічі і досягла 60.

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30 журналістів убито навмисно

За рік у світі загинули 46 журналістів (42 чоловіки та 4 жінки). З них 30 стали жертвами навмисного вбивства, 16 загинули під час виконання службових обов'язків. При цьому, як зазначають "Репортери без кордонів", це найнижчий показник за майже 20 років. Найбільш небезпечними країнами для журналістів цього року були Мексика (7), Афганістан (6), Індія (4), Ємен (4) та Пакистан (3).

У заручниках перебувають 65 журналістів: 44 у Сирії, 11 в Іраку, 9 у Ємені та один у Малі.

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