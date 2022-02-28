Рекрутинг жінок в ЗСУ: скільки охочих йде служити?

За даними Міноборони, кожен п’ятий кандидат на вступ до лав ЗСУ в рекрутингових центрах України - жінка. Що мотивує жінок і дівчат долучатися до сил оборони? І де їх найбільше потребують в армії? Ось що з’ясувала DW.

Завдяки впровадженню рекрутингової кампанії побільшало добровольців, які хочуть вступити до лав ЗСУ. Серед них - багато жінок, кажуть в Міноборони. За статистикою, в середньому по Україні частка жінокскладає 19% від усіх кандидатів в центрах рекрутингу. Чому жінки долучаються до оборони? І на яких посадах у війську їх потребують?

