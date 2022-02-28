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КонфліктиУкраїна

Рекрутинг жінок в ЗСУ: скільки охочих йде служити?

Ірина Ухіна
18 грудня 2024 р.

За даними Міноборони, кожен п’ятий кандидат на вступ до лав ЗСУ в рекрутингових центрах України - жінка. Що мотивує жінок і дівчат долучатися до сил оборони? І де їх найбільше потребують в армії? Ось що з’ясувала DW.

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Завдяки впровадженню рекрутингової кампанії побільшало добровольців, які хочуть вступити до лав ЗСУ. Серед них - багато жінок, кажуть в Міноборони. За статистикою, в середньому по Україні частка жінокскладає 19% від усіх кандидатів в центрах рекрутингу. Чому жінки долучаються до оборони? І на яких посадах у війську їх потребують? 

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