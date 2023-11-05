Рекрутинг замість призову: міноборони затвердило концепцію

Міністерство оборони України затвердило Концепцію військової кадрової політики до 2028 року, яка серед іншого передбачає перехід Збройних сил України (ЗСУ) на військову службу за контрактом. Відповідний наказ підписав міністр оборони Рустем Умєров.

"Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п'яти років - як під час дії воєнного стану, так і у мирний час", - повідомляє міноборони в неділю, 5 листопада.

Як ідеться у повідомленні, головним акцентом концепції є гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО).



Очікується, що реалізація концепції дозволить ЗСУ перейти на військову службу за контрактом. Таким чином строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку.

Крім того, в міноборони зазначають, що в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом, а також "людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності".

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Також планується удосконалити електронну систему військового обліку, автоматизувати та цифровізувати процеси управління персоналом, розширити співпрацю між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і Європейського Союзу.

Міноборони обіцяє ефективну та прозору систему грошового забезпечення військовослужбовців і забезпечення їх житлом.

У рамках концепції очікується побудувати нову культуру взаємовідносин між командирами та підлеглими, а також належні умови для переходу від військової кар'єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі міноборони.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада зменшила граничний вік для призову на строкову військову службу з 27 до 25 років. Строкова військова служба досі лишається лише чоловічим обов'язком.

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