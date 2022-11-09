Пєсков з'їздив у Луганськ, а секретар радбезу РФ - в Іран

259-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 9 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 9 листопада (час київський).

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До кінця року парламент може виконати всі сім завдань, які стоять перед Україною на шляху до членства в Європейському Союзі, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. "Ми досі налаштовані на термін до кінця року. Дуже хочу, щоб парламент завершив усі питання, і ми відзвітувалися перед європейськими колегами про виконання цієї роботи", - цитує його провладна партія "Слуга народу".

Стефанчук нагадав, що Рада вже ухвалила всі закони щодо боротьби з відмиванням коштів. Зараз очікується рішення Венеційської комісії щодо законопроєкту про конкурсний відбір суддів Конституційного суду та висновки європейських інституцій щодо ухваленого в першому читанні законопроєкту про медіа. Крім того, українському парламенту залишилося ухвалити законодавство про національні спільноти. "До кінця року хочемо перекинути м'яч на поле ЄС і сказати: ми виконали та готові до повноцінних перемовин про наше повне членство у Євросоюзі", - сказав спікер Ради.

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++13:33++

Лідери НАТО обговорять подальшу підтримку України на саміті в липні 2023 року

Північноатлантичний альянс (НАТО) проведе наступний саміт 11-12 липня 2023 року в литовському Вільнюсі. Серед іншого, на ньому лідери країн НАТО обговорять подальшу підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський на тлі логотипу НАТО Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS

"Ми стикаємося з найбільш складним і непередбачуваним безпековим середовищем з часів холодної війни", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, оголошуючи дати саміту. Він повідомив, що глави держав і урядів країн-членів блоку обговорять на зустрічі, зокрема, "значне збільшення" оборонних витрат.

++13:01++

Минулої доби внаслідок обстрілів російською армією території України загинули шестеро цивільних у Донецькій, Харківській та Херсонській областях. 24 людини отримали поранення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++12:34++

Влада Узбекистану просить Європейський Союз скасувати санкції щодо російського мільярдера узбекистанського походження Алішера Усманова, запроваджені за наближеність до президента РФ Володимира Путіна та підтримку війни проти України, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Узбекистан нібито мотивує тим, що санкції заважають Усманову "інвестувати в економіку країни".

++12:06++

Вибори у США: республіканці отримують невелику перевагу

За попередніми даними, республіканці отримають більшість в Палаті представників США. Як зауважує агенція Reuters, здобуття більшості Республіканською партією дозволить їй блокувати законодавчі ініціативи адміністрації президента-демократа Джо Байдена. Це може стосуватися широкого спектра питань, в тому числі й України, щодо якої республіканці не налаштовані підтримувати нинішній рівень фінансової та військової підтримки. Втім у Білому домі запевняють, що результат виборів не позначиться на підтримці України.

Будівля Капітолію, в якій засідає Конгрес США Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Підрахунок голосів триває. Попередньо, республіканці отримають щонайменше 198 місць, тоді як демократи підтверджують за собою 178 мандатів. Для отримання більшості одна з партій має отримати 218 місць у Палаті представників.

За місця в Сенаті (верхній палаті Конгресу. - Ред.) точиться більш непередбачувана боротьба. Наразі місця розподіляються порівну: 48 демократів і 48 республіканців.

++11:37++

Речник Путіна відвідав Луганськ - ЗМІ

Речник президента РФ Дмитро Пєсков нібито відвідав окупований російськими військами Луганськ, де провів, за словами першого заступника глави російської президентської адміністрації Сергія Кирієнка, "навчання для пресслужб та ЗМІ". Дату візиту прессекретаря він не вказав, але Пєсков не проводив традиційний щоденний брифінг для преси в Москві 8 листопада.

++11:11++

Міністерство юстиції України оприлюднило перелік активів забороненої судом Комуністичної партії, що передаються у власність держави. Серед іншого, в ньому 18 авто, дві землі ділянки та 54 приміщення.

++10:47++

Напередодні зустрічі з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнсом Столтенбергом прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про надання Збройним силам України ще 12 тисяч спальних комплектів для екстремально холодної погоди та 150 наметів з підігрівом. До середини грудня Великобританія планує доставити в Україну понад 25 тисяч комплектів зимового одягу.

Прапор НАТО Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Столтенберг прибуде сьогодні на Даунінг-стріт після того, як відвідає разом із британським міністром оборони Беном Воллесом тренування українських військовослужбовців, які проводить Великобританія. Генсек НАТО стане першим міжнародним лідером, якого прийме Сунак з моменту вступу на посаду прем'єра.

Очікується, що лідери обговорять війну в Україні та підтримку альянсом її боротьби проти Росії. Також вони говоритимуть про майбутнє НАТО та шляхи забезпечення його боєздатності.

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++10:02++

Білий дім "підштовхнув" президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції щодо переговорів з Росією, пише Politico з посиланням на джерела. 7 листопада Зеленський назвав умови переговорів з РФ, серед яких відновлення територіальної цілісності України, покарання за воєнні злочини, відшкодування збитків. Раніше він заявляв, що за президентства Володимира Путіна діалог з Росією - неможливий. За словами співрозмовників видання, в адміністрації президента США Джо Байдена не вказували Зеленському на необхідність публічної зміни позиції, але передали, що Києву варто було би продемонструвати готовність до мирного завершення війни, щоб показати світові, що саме вона готова до цього. При цьому в Білому домі не вважають, що Україні необхідно зараз сідати за стіл переговорів з Росією, зазначається в статті.

Також про можливість переговорів між Україною та РФ після озвучених Зеленським умов журналісти запитали вчора на брифінгу в офіційного представника Державного департаменту США Неда Прайса. Він відповів, що не бачить ознак того, що Росія готова до діалогу. На його думку, таку готовність РФ могла би продемонструвати, припинивши удари по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі. "Не нам давати вказівки українцям у цьому випадку щодо того, що може свідчити про добросовісну готовність Росії до переговорів. Але дивлячись як спостерігач на те, що відбувалося в Україні протягом останніх місяців і навіть останніх днів, ми просто не бачимо жодних ознак того, що Росія готова і хоче серйозно долучитися до переговорів", - сказав він.

++09:33++

Росія та США планують зустрітися найближчими тижнями для обговорення відновлення інспекцій об'єктів ядерного озброєння відповідно до нового Договору про стратегічні наступальні озброєння, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на Державний департамент США та анонімні джерела в Москві.

Востаннє двостороння консультативна комісія засідала в Женеві у жовтні 2021 року. Після розв'язання Росією повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року переговори були припинені.

Офіційний представник Держдепу підтвердив інформацію про підготовку нової зустрічі комісії, але не назвав її дату та місце. За словами джерел видання у Москві, вона може відбутися в єгипетському Каїрі.

++08:58++

Секретар Радбезу РФ поїхав до Ірану

Cекретар Ради національної безпеки РФ Микола Патрушев прибув до Ірану 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росія уже закупила в Ірану бойові дрони (на фото - один із них в небі над Києвом 17 жовтня) та збирається докупити нові разом із балістичними ракетами Фото: Roman Petushkov/REUTERS

Про візит Патрушева та його зустрічі з високопоставленими іранськими чиновниками повідомило в англомовному твіті іранське агентство Nour, пов'язане в Вищою радою нацбезпеки Ірану. На думку аналітиків, це свідчить про те, що Іран прагне наголосити на поглибленні співпраці з РФ для міжнародної аудиторії, а також неявно підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні проти України. "Тегеран, ймовірно, прагне публічно сигналізувати про зміну балансу свого стратегічного партнерства з Москвою, особливо регіональним супротивникам Ірану, таким як Ізраїль і Саудівська Аравія, з якими Кремль час від часу співпрацює", - припускають експерти.

Те, що Патрушев перебуває з візитом в Ірані, підтвердили сьогодні російські державні пропагандистські ЗМІ.

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++08:30++

РФ ударила дроном по Дніпру: троє людей у важкому стані

Вночі дрон-камікадзе поцілив у логістичне підприємство в Дніпрі, внаслідок чого четверо його працівників були поранені. Усі вони госпіталізовані, троє - у важкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

++08:08++

По всій Україні сьогодні діятимуть планові відключення електроенергії

Графіки погодинних планових відключень електроенергії діятимуть сьогодні по всій Україні, повідомили в національній компанії "Укренерго"

Максимум стабілізаційних обмежень прогнозують в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

++07:52++

Воєнні злочини: Поліція ідентифікувала майже 170 тисяч солдатів РФ

У рамках кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів поліція ідентифікувала близько 168 тисяч російських солдатів. Слідчі працюють за трьома напрямками: злочини, вчинені на окупованих територіях, обстріли мирного населення та інфраструктури, фіксація злочинів на деокупованих територіях.

Зокрема, на деокупованих територіях поліцейські виявили 37 місць, де насильно утримувалися цивільні громадяни. "Є ще 27 таких місць на наших окупованих територіях і сім - на території РФ, де здійснюються тортури відносно наших громадян", - йдеться у повідомленні Національної поліції.

Правоохоронці встановили 6600 загиблих цивільних громадян, які були розстріляні або закатовані російськими військовими.

++07:29++

Прикордонні війська Білорусі створюють підрозділи операторів ударних дронів

У складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників, заявляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України. На території Білорусі триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ.

​​​​​​Російський військовий під час запуску дрона (архівне фото) Фото: Milosav ljevic/Xinhuan/Imago Images

За інформацією генштабу, військовослужбовці однієї з бригад білоруських збройних сил закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ до 100 комплектів аптечок, жилетів та іншого екіпірування. "Правоохоронні органи республіки Білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або тих, хто критикують владу чи так звану "спеціальну військову операцію" РФ в Україні", - йдеться у повідомленні.

Тим часом російська армія протягом минулої доби завдала сім ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснила понад 70 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Армія РФ веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ відбили вчора атаки в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка Донецької.

ЗСУ за добу збили п'ять російських безпілотників "Ланцет" і чотири - "Орлан". Під улари української авіації, серед іншого, потрапили чотири позиції російських засобів протиповітряної оборони.