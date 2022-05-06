Речницею Білого дому вперше стане чорношкіра представниця ЛГБТ

Новою прессекретаркою Білого дому призначено Карін Жан-П'єр, повідомила адміністрація президента США у четвер, 5 травня. "Вона буде сильним голосом, що говорить від мого імені та від імені цієї адміністрації", - наводяться у прес-релізі слова президента США Джо Байдена.
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До призначення на посаду речниці Білого дому Жан-П'єр працювала першою заступницею у Дженніфер Псакі, яка обіймала цю посаду. Псакі залишить Білий дім 13 травня і, за даними The Washington Post, почне вести шоу на каналі MSNBC. "Джен Псакі встановила стандарти пристойності, поваги та ввічливості для брифінгів Білого дому. Я хочу подякувати Джен за те, що вона підняла планку, прямо і чесно спілкувалася з американцями і при цьому зберігала почуття гумору. Я дякую Джен за її службу країні і бажаю їй усього найкращого у її русі вперед", - йдеться у заяві Байдена.
Перша чорношкіра жінка та перша представниця ЛГБТ+ на посаді речниці Білого дому
Жан-П'єр - уродженка французького острова Мартиніка, виросла у Нью-Йорку, де закінчила Колумбійський університет. До приходу до Білого дому вона працювала директоркою зв'язків із громадськістю у правозахисній організації MoveOn.org та політичною аналітикинею NBC та MSNBC. Вона також "займала керівні посади" під час передвиборчих кампаній Байдена та в адміністрації віце-президента Байдена під час президентства Барака Обами.
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Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Краща за чоловіків!"
Філіпіна Окол працює оператором екскаватора у Тубеї на Філіппінах. Мати трьох дітей про свої професійні здібності говорить впевнено: "Деякі жінки можуть керувати самоскидами та екскаваторами. Якщо це можуть чоловіки, чому жінкам мало б бути зась? Я краща за чоловіків - вони тільки вантажівками можуть керувати, а я ще й екскаватором!"
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Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
Перша жінка-телеоператорка у Пакистані
Американсько-пакистанська телеоператорка Наушін Дадабхой уже має успішний досвід участі у телевиробництві. Однак професійна камера важить чимало. Тому жінок-телеоператорок як Наушін не так вже й багато. "Лише два відсотки операторів у теле- і кіноіндустрії - жінки. Дуже важливо частіше показувати світ з жіночої перспективи", - каже Наушін.
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Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Мачізм досі поширений"
Гасло цьогорічного свята 8 березня - #BeBoldForChange - заклик активніше залучати жінок до праці. Йолайна Талавера з Манагуа, столиці Нікарагуа, працює пожежницею. "Спочатку мої колеги-чоловіки думали, що я не затримаюсь надовго і не зможу пройти важкі тренування. Але я довела їм, що можу виконувати завдання нарівні з ними".
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Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
Автомеханік у сарі
Шанті Деві працює у найбільшому ремонтному автогаражі в Азії у Делі. Разом зі своїм чоловіком вона вже понад 20 років у цьому бізнесі. Щодня їй доводиться, наприклад, змінювати шини на вантажівках. "Це робота не для малодушних - цілий день з брудними руками". Чоловік нею пишається, а для багатьох клієнтів жінка-автомеханік досі незвична картина.
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Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Суспільство змінилось"
Капітан Катерина Квілідзе охоче позує на тлі військового гелікоптера "UH-1H" у грузинській столиці Тбілісі. У військово-повітряних силах Грузії вона вже 10 років. "Спочатку було непросто. Були іронічні, іноді цинічні зауваження. Мені здавалося, що мене не цінують. Але, дякувати богові, за останні 10 років суспільство змінилось, і сьогодні жінка-пілот - вже норма".
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Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Гендерна нерівність починається в головах"
Серпіл Сігдем працює машиністкою у метро в турецькому Стамбулі. "Оформлюючись на роботу 23 роки тому, я почула, що це чоловіча професія. Я знала, що навіть, якщо складу всі іспити, на роботу візьмуть чоловіка. Саме тому я дуже намагалася отримати на екзамені значно вищу оцінку, ніж чоловіки".
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Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Вірте у свій хист"
Хавла Шейх працює слюсаркою у столиці Йорданії Аммані і нерідко проводить тренувальні курси для інших жінок. "Домогосподаркам більше подобається, коли за відсутності чоловіка вдома на виклик прибуває слюсар-жінка. Думаю, що в усіх сферах мають бути створені рівні можливості для чоловіків та жінок".
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Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Гендерна нерівність цілком реальна"
Денг Кіян спеціалізується на оформленні інтер'єрів у китайському Пекіні. Шпаклює, клеїть шпалери і навіть вішає жалюзі. "Гендерна нерівність - реальна. Але з цим нічого не вдієш. Треба все це перетравити і йти далі", - каже мати трьох дітей.
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Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Дівчата теж можуть бавитись з машинками"
Фермерка Валері Перрон позує на своєму човні у південно-західній Франції, де вона розводить устриць. "Все залежить від нас: ми можемо змінити ставлення до гендерної проблеми тим, що виховуватимемо хлопців з малих років у дусі рівноправ'я. Слід змінити ментальність початкової школи. Хлопці можуть бавитись з ляльками, а дівчата - з машинками".
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Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Жінок щодня тестують на міцність"
Палома Ґранеро з іспанського Мадрида працює інструкторкою зі скайдайвінгу. "Чоловікам не потрібно доводити свої здібності так, як жінкам. Нас щодня випробовують. Більшість інструкторів - чоловіки, а жінки здебільшого на адміністративних посадах".
Автор: Надін Берґгаузен, Дмитро Каневський