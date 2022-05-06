Речницею Білого дому вперше стане чорношкіра представниця ЛГБТ

Новою прессекретаркою Білого дому призначено Карін Жан-П'єр, повідомила адміністрація президента США у четвер, 5 травня. "Вона буде сильним голосом, що говорить від мого імені та від імені цієї адміністрації", - наводяться у прес-релізі слова президента США Джо Байдена.

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До призначення на посаду речниці Білого дому Жан-П'єр працювала першою заступницею у Дженніфер Псакі, яка обіймала цю посаду. Псакі залишить Білий дім 13 травня і, за даними The Washington Post, почне вести шоу на каналі MSNBC. "Джен Псакі встановила стандарти пристойності, поваги та ввічливості для брифінгів Білого дому. Я хочу подякувати Джен за те, що вона підняла планку, прямо і чесно спілкувалася з американцями і при цьому зберігала почуття гумору. Я дякую Джен за її службу країні і бажаю їй усього найкращого у її русі вперед", - йдеться у заяві Байдена.

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Жан-П'єр - уродженка французького острова Мартиніка, виросла у Нью-Йорку, де закінчила Колумбійський університет. До приходу до Білого дому вона працювала директоркою зв'язків із громадськістю у правозахисній організації MoveOn.org та політичною аналітикинею NBC та MSNBC. Вона також "займала керівні посади" під час передвиборчих кампаній Байдена та в адміністрації віце-президента Байдена під час президентства Барака Обами.

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