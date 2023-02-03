Рецепт фаршу від Путіна - на карнавалі в Кельні

Організаційний комітет Кельнського карнавалу представив ескізи кількох возів, які провезуть містом під час головної карнавальної ходи в так званий "скажений понеділок". Цього сезону він припадає на 20 лютого.

Загалом для ходи традиційно готують понад два десятки таких композицій на міжнародні, внутрішньополітичні, місцеві та інші теми. Кілька проєктів зазвичай показують під час спеціальної пресконференції за два тижні до проведення блазнівської процесії.

Хода, в якій бере участь понад десять тисяч людей, зазвичай збирає на вулицях міста до півтора мільйона глядачів. Карнавальну процесію в Кельні також транслюють на першому каналі німецького телебачення ARD і на каналах земельної медіакомпанії WDR. У 2023 році в місті відзначають ювілей - 200 років Кельнського карнавалу.

Вампір Путін

Однією з тем ходи в Кельні стала війна Росії в Україні. На карнавальному возі буде зображений президент Росії Володимир Путін в образі вампіра Носферату, який прокручує Землю через м'ясорубку.

Організатор-розпорядник карнавальної ходи в Кельні Гольґер Кірш (Holger Kirsch) під час пресконференції Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Праві популісти

Одну з представлених композицій під назвою "Справи як у Стародавньому Римі" присвятять новому ультраправому уряду в Італії.

Джорджа Мелоні та Аліс Вайдель - якими їх бачать у Кельні Фото: Festkommitee Kölner Karneval/picture alliance

Автори цього сатиричного воза, на якому зображені італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні та німецька політикиня з крайньоправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АДН) Аліс Вайдель (Alice Weidel), вказують на особливі стосунки між правими популістами в Європі.

Захист клімату

На возі "Пори року" білий ведмідь під час фінального зимового розпродажу пропонує покупцям залишки клею - свого роду останнього знаряддя активістів-екологів для акцій у музеях, на вулицях, злітно-посадкових смугах та в інших місцях. В рамках цих акцій учасники приклеювалися до асфальту, підлоги тощо на знак протесту проти нинішньої політики щодо захисту клімату, яку вони вважають недостатньо рішучою.

Літо на Північному полюсі - цілий рік? Фото: Festkommitee Kölner Karneval/picture alliance

Альтернатива "Північному потоку"

Місцевий кельнський колорит і діалект - невід'ємна частина карнавалу. Так виглядатиме проєкт із виробництва біогазу в Кельні з гороху, бобів і сочевиці та постачання цього альтернативного джерела енергії трубопроводом "Кельнський потік - 11". "Одинадцять" у цьому випадку - традиційне блазнівське число.

"Біометан. Зроблено в Кельні" Фото: Festkommitee Kölner Karneval/picture alliance

Інші вози, ескізи яких залишилися нерозкритими, будуть присвячені, зокрема, намірам Дональда Трампа знову поборотися за Білий дім і скандалам через педофілію та сексуальне насильство в католицькій церкві. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) постане в обіймах китайського спрута. У Кельні також покажуть Ілона Маска і підведуть неспортивні підсумки Чемпіонату світу з футболу в Катарі.