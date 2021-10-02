 Разумков запросив депутатів ″Слуги народу″ обговорити результати своєї роботи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2021

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Новини

Разумков запросив депутатів "Слуги народу" обговорити результати своєї роботи

Після того, як депутати від "Слуги народу" почали виступати за відставку Дмитра Разумкова, голова Верховної Ради України запросив їх обговорити результати своєї роботи.

Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запросив депутатів фракції "Слуга народу" (СН) на зустріч у понеділок, 4 жовтня, щоб обговорити його роботу за два роки. Про це повідомила прессекретарка Разумкова Ольга Туній у суботу, 2 жовтня.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, як і обіцяв, офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч, щоб обговорити його "незадовільну" роботу за два роки на посаді голови парламенту", - написала Туній на своїй Facebook-сторінці.

Сам Разумков заявив, що готовий дискутувати із депутатами від СН про будь-які питання, зокрема, кожну пов'язану з ним подію. "За кожну свою дію готовий відповісти, але коли це (обговорення ймовірної відставки - Ред.) відбувається за моєю спиною, це виглядає, м'яко кажучи, непорядно", - сказав він у ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" увечері 1 жовтня.

 Арахамія прокоментував пропозицію

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже прокоментував пропозицію голови Верховної Ради Дмитра Разумкова зібрати фракцію в стінах парламенту в понеділок, де він зможе відповісти на всі запитання депутатів з приводу своєї роботи.

"Це потрібно обговорювати з нашою фракцією. Несподіване, так би мовити, запрошення, тому що так ніколи не було", - сказав він журналістам у Трускавці в суботу, 2 жовтня. На запитання про те, чи зібрано вже підписи в підписних листах про відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради, Арахамія зазначив, що таких немає. "Нуль (підписів вже зібрали - Ред.), я не збирав іще. Сьогодні почну, можливо, якщо люди будуть не задоволені", - цитує агентство "Інтерфакс - Україна".

Конфлікт із Разумковим 

Раніше повідомлялося, що депутати від СН починають збирати підписи за відставку Разумкова. Окрім того, аналогічне звернення подав від свого імені  голова фракції Давид Арахамія.

Разумков заявив, що його не запросили на виїзне засідання "Слуг народу" у Трускавці - так звану "велику фракцію", де народні депутати слухають звіт глави уряду Дениса Шмигаля, проводять нараду з силовиками і зустрічаються з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше українські ЗМІ повідомляли про конфлікт між Разумковим та іншими членами СН через самостійне ухвалення спікером деяких рішень, із якими не погоджувалися в Офісі президента. Конфлікт між Разумковим і СН став публічним 20 вересня, коли спікер виступив проти внесення до порядку денного Верховної Ради пакету законопроєктів про деолігархізацію. Разумков наполягав, що вони не були готові до розгляду. Сам він на момент голосування за них не був присутнім у залі засідань, бо вдруге заразився коронавірусом.

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Арахамія подав до Ради друге звернення щодо відкликання Разумкова

Після того, як партія "Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку спікера Ради Дмитра Разумкова аналогічне звернення подав від свого імені голова фракції Давид Арахамія.  

Як Разумков посварився з Зеленським через закон про олігархів

Напруження між Разумковим і Зеленським наростало давно. Але ухвалення закону про деолігархізацію стало останньою краплею. Експерти вважають, що цей конфлікт був неминучим.  

У "Слузі народу" назвали конфронтацію з Разумковим "складною виробничою ситуацією"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив характер конфронтації з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та не виключив його відставки. Опозиційні партії в Раді - проти зміни спікера.  

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