 Разумков анонсував запуск ″сенсорної кнопки″ для голосування у Раді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2021

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Разумков анонсував запуск "сенсорної кнопки" для голосування у Раді

Головна мета використання сенсорної кнопки - уникнення неперсонального голосування депутатами, запевнив голова українського парламенту Дмитро Разумков.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков (архівне фото) сподівається, що сенсорна кнопка допоможе викорінити "кнопкодавство"

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков анонсував використання з наступного пленарного тижня українським парламентом сенсорної кнопки для голосування. Про це Разумков розповів у понеділок, 1 березня, під час під час погоджувальної ради парламенту. Мета такого підходу - уникнення неперсонального голосування депутатами, пояснив Разумков. 

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"Минулого тижня було завершено роботу, і було проведено тестування для того, щоби ввести в дію систему сенсорної кнопки в залі Верховної Ради України. Вона працює, вона пройшла перевірку відповідною організацією, і з наступного тижня, з цього пленарного тижня, ми вже зможемо використовувати її під час голосувань і під час засідань Верховної Ради України", - сказав Разумков, цитує інформагенція "Українськi Новини".

Голова українського парламенту також висловив упевненість у надійності цього нововведення. "Ми зможемо дійсно продемонструвати систему, яка не дозволятиме застосовувати "кнопкодавство" у стінах Верховної Ради України", - сказав він. 

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Протестують уже 2 березня

Разумков попросив депутатів зібратися о 09:45 у вівторок, 2 березня, для того, щоб протестувати роботу нової системи. За словами спікера, якщо сенсорна кнопка буде працювати, немає сенсу прив'язувати картки депутатів до місця, тому що вона робить неможливим одночасне натискання більш, ніж з одного робочого місця. При цьому він зазначив, що встановлення кнопки не знімає питання подальшої модернізації системи голосування в парламенті. Крім того, за словами спікера, незабаром у залі голосувань запрацюють додаткові камери відеоспостереження.

Нагадаємо, нещодавно Разумков погрожував позбавленням депутатського мандата законодавцям-прогульникам і всім причетним до "кнопкодавства".

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Дивитись відео 04:34

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