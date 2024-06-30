Удар РФ по Вільнянську: кількість поранених зросла до 31

Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по місту Вільнянськ у Запорізікій області, і завершили пошуково-рятувальні роботи. За останніми даними, внаслідок атаки загинули семеро людей, серед яких двоє дітей, постраждала 31 особа, з яких 8 дітей. Про це в ніч на неділю, 30 червня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам вдалося погасити загоряння будівель і автівок на місці ударів РФ о 19.46. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, поряд розташованих автівок на площі 300 квадратних метрів та двох одноповерхових будівель на площі 150 квадратних метрів. До робіт залучили 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Вдень 29 червня росіяни вдарили по центру Вільнянська, що спричинило загоряння декількох транспортних засобів та будівель. Пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та транспортні засоби.