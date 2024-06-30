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Удар РФ по Вільнянську: кількість поранених зросла до 31

Анастасія Шепелева
30 червня 2024 р.

ДСНС закінчила пошуково-рятувальні роботи у Вільнянську Запорівзької області: внаслідок російського удару загинули семеро людей, ще 31 особа зазнала поранень.

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Наслідки удару РФ по Вільнянську
Наслідки удару РФ по ВільнянськуФото: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy via Telegram/via REUTERS

Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по місту Вільнянськ у Запорізікій області, і завершили пошуково-рятувальні роботи. За останніми даними, внаслідок атаки загинули семеро людей, серед яких двоє дітей, постраждала 31 особа, з яких 8 дітей. Про це в ніч на неділю, 30 червня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам вдалося погасити загоряння будівель і автівок на місці ударів РФ о 19.46. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, поряд розташованих автівок на площі 300 квадратних метрів та двох одноповерхових будівель на площі 150 квадратних метрів. До робіт залучили 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Вдень 29 червня росіяни вдарили по центру Вільнянська, що спричинило загоряння декількох транспортних засобів та будівель. Пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та транспортні засоби.

Чи буде НАТО збивати російські ракети над Україною?