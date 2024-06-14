На Київщині третій день ліквідовують пожежу після атаки РФ

На промисловому об'єкті в Київській області пожежу, яка спалахнула внаслідок російської атаки в ніч на 12 червня, ще досі гасять вдень 14 червня 76 одиниць техніки і 232 пожежники.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) третю добу гасять пожежу на промисловому об'єкті в Київській області, яку спричинила російська атака в ніч на 12 червня.

"Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває. Загоряння локалізовано, розповсюдження вогню немає. Рятувальники працюють на охолодження", - сказала "Українській правді " речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.

76 одиниць техніки і 232 пожежники

За її словами, на місці зараз працюють 76 одиниць техніки і 232 пожежники.

Як повідомлялося, в ніч на 12 червня Росія вдарила по Україні 30 ракетами різних типів і дронами "шахед". Протиповітряна оборона працювала в шістьох областях і знищила 29 цілей.

Після цієї атаки на Київщині виявили фрагменти касетних суббоєприпасів.