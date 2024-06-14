На Київщині третій день ліквідовують пожежу після атаки РФ

На Київщині третій день ліквідовують пожежу після атаки РФ14 червня 2024 р.
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Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) третю добу гасять пожежу на промисловому об'єкті в Київській області, яку спричинила російська атака в ніч на 12 червня.
"Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває. Загоряння локалізовано, розповсюдження вогню немає. Рятувальники працюють на охолодження", - сказала "Українській правді" речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.
76 одиниць техніки і 232 пожежники
За її словами, на місці зараз працюють 76 одиниць техніки і 232 пожежники.
Як повідомлялося, в ніч на 12 червня Росія вдарила по Україні 30 ракетами різних типів і дронами "шахед". Протиповітряна оборона працювала в шістьох областях і знищила 29 цілей.
Після цієї атаки на Київщині виявили фрагменти касетних суббоєприпасів.