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На Донеччині з-під завалів дістали тіла п'ятьох загиблих

Євгенія Наконечна
27 січня 2024 р.

Рятувальники протягом майже двох тижнів розбирали завали будинку в Нью-Йорку на Донеччині, щоб дістати тіла п'ятьох загиблих внаслідок влучання російських бомб.

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Зруйновані будівлі у Авдіївці на Донеччині (архівне фото)
Зруйновані будівлі у Авдіївці на Донеччині (архівне фото)Фото: Aris Messinis/AFP

З-під уламків будинку в селищі Нью-Йорк на Донеччині рятувальники деблокували тіла п'ятьох людей. Про завершення розбору завалів повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у Facebook.

Як повідомлялось раніше, 15 січня російські війська скинули дві керовані авіабомби на триповерховий будинок у Нью-Йорку. Тоді троє людей зазнали поранень, а п'ятеро - лишилися під завалами. Пошукова операція тривала майже два тижні - рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих.

Ще дві людини загинули  в регіоні внаслідок обстрілів військ Рф протягом останньої доби, повідомляє Донецька ОВА станом на ранок 27 січня. Одна людина загинула у Красногорівці Покровського району, ще одна - у Сіверську Бахмутського району.

Всього за добу, за повідомленням ОВА, російські війська 15 разів обстріляли населені пункти області. У Слов'янську зруйнували промислову будівлю, пошкодили чотири багатоповерхівки, дитсадок та інфраструктурний об'єкт, а у Костянтинівці - пошкодили інфраструктуру.У Бахмутському районі пошкоджень зазнали  п'ять будинків і промислова будівля.

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